«Ввести в состояние стресса». Нетаньяху предупредил о «мудром» ответе Ирану

Израиль не будет эмоционально отвечать на ракетный удар Ирана. Об этом, как сообщила радиостанция Kan , заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состояние стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», - сказал Нетаньяху.

Ранее он поручил армии предложить цели в Иране, чтобы «послать сигнал». По его словам, Израиль не хочет разозлить международных союзников. Тем не менее ответ Ирану очень важен для государства, потому что он станет посланием всем, «кто хочет навредить».

Украина также очень опасается обострения ирано-израильского конфликта , ведь он прямым образом отразится на ней. Речь идет об американской помощи, которую могут свернуть в пользу Израиля.