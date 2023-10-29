Вучич заявил об усилении Сербии после отказа от антироссийских санкций

«Я лишь старался защитить страну и проводить ответственную и серьезную политику. <…> Сербия тем самым укрепила репутацию свободной и независимой страны», - сказал он.

Вучич напомнил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая почти два года не присоединяется к антироссийским санкциям, несмотря на критику политических оппонентов.

Сербский лидер также отметил, что открыто сообщит гражданам, когда страна больше не сможет воздерживаться от санкций. По его словам, республике приходиться переживать непростые времена из-за давления по санкционному вопросу.

Ранее Вучич сообщал, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет и не согласится на присоединение к каким-либо военным организациям, даже под давлением НАТО.