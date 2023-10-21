Вучич заявил о тяжелом диалоге о Косове с представителями Запада

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«Тяжелая встреча с пятеркой. Я верю, что в предстоящий период мы найдем выход из кризиса. Я ожидаю важных встреч в Брюсселе в ближайшие дни», - отметил он.

По словам премьера непризнанного Косова Альбина Курти, который до этого встретился с европейскими спецпредставителями, для продолжения переговоров Белграда и Приштины нужен новый подход. Президент Косова Вьоса Османи заявлял ранее, что начинать диалог готов только после введения ЕС санкций против Сербии и ее лидера.

Ранее армия Сербии заявила, что готова войти на территорию Косова и Метохии. Однако такой сценарий возможен только в случае приказа от главнокомандующего.

*запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской