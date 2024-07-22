22 июля 2024, 02:06

Вучич заявил о подготовке Запада к войне с Россией

РИА «Новости»
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Страны Запада готовятся к прямому вооруженному конфликту с Россией, но в данный момент они еще не готовы к прямому столкновению. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink.

«Ожидать, что они победят Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют. Это возможно, только если с президентом РФ Владимиром Путиным что-то произойдет», - пояснил он.

Также сербский лидер напомнил, что некоторые страны Запада предлагали разделить территорию России и ее ресурсы.

Вувич выразил уверенность, что в Европе «хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого». А сейчас она готовится к конфликту с Россией «намного быстрее, чем многие хотят видеть», резюмировал политик.

Ранее сербский президент назвал европейских политиков подобием бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, которые забыли, что он делил зоны влияния в мире.

Войны Россия Запад
22 июля 2024, 02:22
Канцлер ФРГ признался, что смотрит ламповый телевизор
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор пользуется ламповым телевизором, не уточнив конкретной модели. Об этом сообщило издание Bild.

Немецкий канцлер только пояснил, что это телевизор с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). Об этом он рассказал во время выступления на мероприятии в Дрездене 19 июля, одной из главных тем которого были электромобили и нежелание немцев покупать их.

«И тут Шольц признается: у него дома до сих пор стоит ламповый телевизор. Это старая вещь, но она до сих пор исправна», - говорится в материале.

Издание предположило, что этому устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю Шольца, в котором по его же признанию он носит бумаги вот уж 40 лет.

Кроме того, канцлер отметил на мероприятии, что при просмотре каталогов с новыми моделями часто задумывается о том, как скоро эти устройства устареют. В результате он до сих пор не приобрел более современный телевизор.

Ранее сербский лидер Александр Вучич напомнил европейским политикам , в том числе и Шольцу, сравнивающих себя с экс-премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, с кем тот делил Восточную Европу.

Германия Телевидение Олаф Шольц Технологии
22 июля 2024, 01:12
Nestle уличили в продаже фекальной воды под видом премиальной с 90-х годов
Freepik
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Корпорация Nestle оказалась в центре скандала, когда ее обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро из-за продажи обычной фильтрованной воды под видом премиальной, причем еще загрязненной фекалиями. Это выяснили исследователи независимой платформы Mediapart.

Компания незаконно продавала бутилированную воду, до этого загрязненную фекальными бактериями, кишечной палочкой и пестицидами, начиная с 1990-х годов.

Потребителям во Франции, Европе и по всему миру продукция преподносилась под видом «природной минеральной воды», в том числе под премиальными брендами S.Pellegrino и Perrier.

Воду брали из источников на территории Франции, которую Nestle фильтровала запрещенными методами.

Скандал разгорелся в начале года, когда французское издание Les Echos сообщило об использовании компанией ультрафиолета и угольных фильтров для очистки загрязненной воды. В ЕС для производства бутилированной воды этот метод запрещен.

Еврокомиссия в ближайшее время опубликует данные о расследовании по этому вопросу. При этом представители корпорации не согласны с ними и отрицают свою вину.

За последние 15 лет Nestle заработала три миллиарда евро, как оценили ущерб от ее действий исследователи Mediapart.

Ранее эстонское Минобороны запретило продажу продукции компаний PepsiCo, Mars и Nestle на территории своих учреждений.

Мошенничество Европа Франция Деньги
22 июля 2024, 00:13
«Выиграю номинацию». Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение от Демпартии
РИА «Новости»
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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что добьется выдвижения кандидатом в президенты от Демпартии. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

«Намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию - и объединить нашу нацию - и победить Дональда Трампа», - заявила она.

Кандидатуру Харрис поддержал действующий президент Джо Байден, когда сообщил о выходе из предвыборной гонки. Многие демократы призывали его снять свою кандидатуру после провальных дебатов с экс-главой Белого дома. В итоге Байден объяснил свое решение интересами страны и партии.

Харрис сейчас 59 лет. Долгое время она работала в прокуратуре, в том числе занимала должность генпрокурора штата Калифорния. В 2021 году она стала первой женщиной с темной кожей, занявшей пост вице-президента США.

До этого решение Байдена прокомментировал и Трамп. Он назвал главу государства «худшим президентом в истории страны», предположив, что его заменит Харрис, которую ему «будет легче победить».

Ранее политолог и американист Малек Дудаков оценил шансы Харрис на выдвижение кандидатом в президенты США от Демпартии.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис Демократическая партия США
21 июля 2024, 23:50
Маск объяснил страх демократов перед Трампом
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Демократическая партия опасается бывшего президента США Дональда Трампа, потому что он не марионетка. Такое заявление американский предприниматель Илон Маск сделал на своей странице соцсети X.

«Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность», - написал он.

Ранее появилась информация, что Маск планирует ежемесячно выделять 45 миллионов долларов в поддержку предвыборной кампании Трампа. Основатель SpaceX назвал эти сообщения фейковыми, но одно крупное пожертвование он все же сделал.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из предвыборной кампании. Он назвал его худшим президентом в истории Соединенных Штатов , отметив, что Камилу Харрис будет легче победить.

США Дональд Трамп Илон Маск Демократическая партия США

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