Вучич заявил, что западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве

Он напомнил, что еще 7 марта американское посольство обратилось к своим гражданам с просьбой не посещать ТЦ в Москве. Аналогичное заявление вскоре выпустили и в Великобритании, отметил он.

«Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет», - предположил он.

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после - взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения.

Согласно последним данным, пожар в концертном зале удалось локализовать.