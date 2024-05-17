17 мая 2024, 03:44

Вучич вспомнил слова маршала Жукова о неблагодарности Европы за освобождение от фашизма

РИА «Новости»
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Маршал Советского Союза Георгий Жуков предупреждал, что европейцы «не простят» СССР их освобождение от фашизма. Об этом заявил в эфире RTS президент страны Александр Вучич.

Это высказывание прозвучало накануне голосования в Генеральной ассамблее ООН по резолюции о так называемом «геноциде в Сребренице» 1995 года, в котором Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН обвинил бывшее руководство Республики Сербской.

«Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я - не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», - заявил Вучич.

По его словам, резолюция ГА ООН преследует три цели: упразднение Республики Сербской, ревизию вердиктов об ее ответственности в конфликте 1992–1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба.

Ранее представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия не поддержит рассматриваемую на Генассамблее ООН резолюцию о признании событий в Сребренице геноцидом.

Сербия Европа Россия ООН
17 мая 2024, 01:01
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Росатома
РИА «Новости»
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Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введении рестрикций против российской государственной корпорации «Росатом». Итоги голосования привело РИА «Новости».

Законопроект называется «Акт о применении санкций против Росатома», за него проголосовали 37 членов комитета, еще двое отдали голоса против проекта.

Если документ примет вся палата представителей и сенат, то президент США Джо Байден должен будет ввести ограничения против госкорпорации и связанных с ней лиц и организаций. Законопроект также обязывает предоставить конгрессу отчет о стратегии замещения продукции Росатома на американском рынке.

Байден 14 мая подписал закон , запрещающий ввозить в США уран из России. По задумке конгрессменов, новый закон восстановит лидерство Америки в ядерном секторе.

США Законы Конгресс США Санкции Россия Росатом
17 мая 2024, 00:12
Фицо запомнил детали совершенного на него покушения
РИА «Новости»
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, заявил, что помнит стрельбу и изумлен, как все быстро произошло. Пострадавшего в больнице посетил избранный президент республики Петер Пеллегрини и рассказал об этом в эфире телеканала ТА3.

«Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», - отметил Пеллегрини.

Избранный глава республики добавил, что Фицо был в сознании, когда его доставили в больницу, и он помнит манипуляции врачей при оказании первой помощи.

Пеллегрини рассказал, что Фицо еще в очень тяжелом состоянии , он сильно утомился, произнеся всего несколько фраз. Премьеру проведут еще одну операцию. Врачам удалось остановить кровотечение в брюшной полости, предстоит операция на бедре.

Стрельба Больницы Врачи Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 23:51
Минфин США расширил антироссийский санкционный список
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух россиян и трех компаний, с которыми они якобы связаны, за «участие в военно-техническом сотрудничестве с КНДР». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В стоп-лист попали Рафаэль Газарян и якобы связанные с ним фирмы «Транс капитал» и «Рафорт», а также Алексей Буднев, который, как утверждает американское ведомство, владеет компанией «Технология».

Ранее Новая Зеландия добавила в список санкций против России 28 физических и 14 юридических лиц. Об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс. По его словам, ограничения ввели против тех , кто якобы причастен к отправке оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию.

США Санкции Россия КНДР Оружие
16 мая 2024, 23:50
В Молдавии в октябре пройдет референдум о вступлении в ЕС
РИА «Новости»
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Парламент Молдавии большинством голосов принял решение о проведении референдума о вступлении республики в Евросоюз 20 октября. Об этом заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу, его слова передало РИА «Новости».

«Инициатива принята голосами 56 депутатов. Референдум объявлен на 20 октября», - заявил спикер по итогам голосования.

Представители оппозиции хотели снять этот вопрос с голосования, объяснив это тем, что общество еще не определилось. Проведение референдума назвали преждевременным, так как Молдавия еще даже не начала переговоры с Евросоюзом.

Власти Молдавии обвинили в использовании административного ресурса, чтобы убедить граждан проголосовать за вступление в ЕС. Референдум назвали неконституционным и незаконным.

Молдавия Депутаты Переговоры Евросоюз Оппозиция Референдум

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