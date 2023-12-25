Вучич созвал срочное заседание Совбеза на фоне беспорядков в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности из-за беспорядков перед администрацией Белграда. Об этом сообщил телеканал Pink.
«Началось заседание совета нацбезопасности, которое созвал президент Александр Вучич на фоне протестов», - заявили журналисты.
Ранее Вучич выступил с обращением к нации по поводу протестов оппозиции. Президент заявил, что эти акции - попытка лишить Сербию суверенитета и пообещал защитить страну. По словам Вучича, речь о революции не идет.
Вечером в воскресенье, 24 декабря, участники акции протеста пошли на штурм администрации Белграда. Протестующие выбили окна в здания и начали ломать двери. Лидер оппозиционной партии «Сербия против насилия» призвал сторонников окружить здание, а оставшихся политиков - войти в администрацию и выступить с обращением с балкона.