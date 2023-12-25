25 декабря 2023, 02:03

Вучич созвал срочное заседание Совбеза на фоне беспорядков в Белграде

РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности из-за беспорядков перед администрацией Белграда. Об этом сообщил телеканал Pink.

«Началось заседание совета нацбезопасности, которое созвал президент Александр Вучич на фоне протестов», - заявили журналисты.

Ранее Вучич выступил с обращением к нации по поводу протестов оппозиции. Президент заявил, что эти акции - попытка лишить Сербию суверенитета и пообещал защитить страну. По словам Вучича, речь о революции не идет.

Вечером в воскресенье, 24 декабря, участники акции протеста пошли на штурм администрации Белграда. Протестующие выбили окна в здания и начали ломать двери. Лидер оппозиционной партии «Сербия против насилия» призвал сторонников окружить здание, а оставшихся политиков - войти в администрацию и выступить с обращением с балкона.

Протесты Сербия Беспорядки Оппозиция Александр Вучич
25 декабря 2023, 02:53
«Фрау Геноцид». Урсулу фон дер Ляйен оскорбили в Европарламенте
РИА «Новости»
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Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли во время своего выступления всего двумя словами оскорбила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, когда обвинила ее в разжигании конфликта в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: „нет, спасибо, фрау Геноцид“», - заявила парламентарий.

По мнению Дейли, деятельность таких «защитников демократии», как фон дер Ляйен, уже привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.

Ранее выступление фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента закончилось не только аплодисментами, но собачим лаем и смехом коллег.

Глава ЕК в тот день подводила итоги шестимесячного председательства Испании в Совете Евросоюза.

Позже немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Урсула фон дер Ляйен своими высказываниями об Украине может разрушить Евросоюз. Его возмутило ее предложение выработать альтернативную стратегию, при которой не нужно будет одобрение всех 27 стран ЕС для решения вопросов союза.

Еврокомиссия Евросоюз Конфликт на востоке Украины Урсула фон дер Ляйен
25 декабря 2023, 02:52
Власти Сербии поблагодарили российские спецслужбы за информацию о готовящихся беспорядках
РИА «Новости»
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что российские спецслужбы предупредили власти страны о готовящихся беспорядках. В прямом эфире телеканала Pink политик поблагодарила за это Россию.

«Это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами», - заявила глава правительства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария заявила, что западные страны пытаются устроить «майдан» в Сербии из-за победы правящей коалиции президента Александра Вучича на парламентских выборах. Дипломат призвала не идти на поводу у западных провокаторов и призвала обратить внимание на Украину, как на пример того, к чему могут привести подобные события.

Разведка Мария Захарова Сербия Россия Беспорядки Запад Митинги Александр Вучич
25 декабря 2023, 02:30
Мальчик выстрелил в лицо своей сестре в США
Freepik
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В США 10-летний мальчик нашел пистолет в машине своей матери и случайно выстрелил в лицо младшей сестре. Об этом написало издание New York Post.

Это случилось в штате Флорида. Женщина заехала на заправку в городе Уэст-Палм-Бич и ненадолго вышла из машины, оставив в ней четырех детей в возрасте от года до 10 лет. Пока ее не было, старший мальчик нашел в бардачке полуавтоматический пистолет Glock и случайно выстрелил в свою восьмилетнюю сестру. Пуля попала девочке в щеку, ребенка госпитализировали. К моменту прибытия врачей она находилась в создании.

В местной полиции напомнили, что оружие нельзя хранить там, где до него могут добраться дети.

В январе 2023 года шестилетний ребенок устроил шутинг в начальной школе в США. В ходе конфликта с педагогом первоклассник достал пистолет и выстрелил. По данным полиции, это не было случайностью - ученик стрелял в учителя намеренно. Педагог получила опасное для жизни ранение, а малолетнего стрелка доставили в полицию.

США Дети Врачи Оружие Машины Полиция
25 декабря 2023, 02:20
Взрывы третий раз за ночь раздались в Одессе
РИА «Новости»
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Жители Одессы снова услышали звуки взрывов в небе над городом. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По информации журналистов, эти взрывы стали уже третьим случаем с момента объявления воздушной тревоги в регионе. Всех жителей области попросили пройти в ближайшие укрытия.

Сирена работает в Одесской области уже почти три часа. Воздушную тревогу объявили около 22:26 в воскресенье, 24 декабря. Через семь минут был отбой, но потом системы оповещения населения снова заработали.

Журналисты со ссылкой на пресс-службу воздушных сил ВСУ сообщали о подлете нескольких групп ударных дронов, летящих в сторону Одессы и Черноморска со стороны моря.

США Дети Врачи Оружие Машины Полиция

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