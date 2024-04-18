Рассмотрение этой резолюции запланировали на 27 апреля. Как отметил сербский лидер, инициатором установления памятной даты стала Босния и Герцеговина. ФРГ решила выступить посредником.

По словам Вучича, такое решение приведет к приравниванию сербов к «геноцидальной нации». Позже у Боснии и Герцеговины появится возможность потребовать репарации, а также уничтожить автономную Республику Сербскую.

Ранее лидеры правительств стран ЕС решили провести диалог с Боснией и Герцеговиной о ее членстве в блоке. Как отметил глава Евросовета Шарль Мишель, теперь предстоит серьезная работа.

До этого глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что народ Сербии обрадовался победе Владимира Путина на выборах в президенты России, люди считают российского лидера своим другом и опорой.