Вучич рассказал о больших надеждах в связи с мирными инициативами Китая

Он назвал важным свой визит в азиатскую страну и рассказал, как в мире относятся к китайским мирным инициативам.

«Люди во всем мире, независимо от того, что они говорят публично, возлагают большие надежды на инициативы председателя [КНР] Си Цзиньпина, надеясь, что эти инициативы принесут мир», - подчеркнул сербский лидер.

Вучич отметил, что мир и спокойствие являются общими интересами для всех стран. Китайский лидер может помочь внести свой вклад в прекращение конфликтов, добавил он.

«Я призываю других больше прислушиваться к мнению председателя Си Цзиньпина и идти на компромиссы, чтобы достичь примирения», - заключил президент Сербии.

Ранее спецпредставитель КНР Ли Хуэй согласился, что мирное урегулирование ситуации на Украине невозможно без участия России. По его мнению, продвигаемые Западом ультиматумы к России не могут стать основой для урегулирования конфликта.