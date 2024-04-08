Вучич раскрыл смысл своего недавнего предупреждения об угрозе Сербии
Президент Сербии Александр Вучич объяснил свои недавние слова о грядущей угрозе национальным интересам страны. Глава государства говорил о предстоящем принятии Генассамблеей ООН резолюции о геноциде в Сребренице и приеме в Совет Европы республики Косово. Подробности рассказало издание «Коммерсант».
Выступая на заседании правительства Вучич отметил, что принятие резолюции может привести к ликвидации Республики Сербской, а от Сербии могут потребовать выплаты репарации.
Вучич призвал правительство сформировать координационные группы по противодействию угрозам, сам же он намерен отправиться в США, чтобы предотвратить принятие резолюции о геноциде.
Об угрозах национальным интересам Сербии Вучич предупреждал в конце марта. Он отметил, что полученные им новости «угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республике Сербской».