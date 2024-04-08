08 апреля 2024, 02:40

Вучич раскрыл смысл своего недавнего предупреждения об угрозе Сербии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свои недавние слова о грядущей угрозе национальным интересам страны. Глава государства говорил о предстоящем принятии Генассамблеей ООН резолюции о геноциде в Сребренице и приеме в Совет Европы республики Косово. Подробности рассказало издание «Коммерсант».

Выступая на заседании правительства Вучич отметил, что принятие резолюции может привести к ликвидации Республики Сербской, а от Сербии могут потребовать выплаты репарации.

Вучич призвал правительство сформировать координационные группы по противодействию угрозам, сам же он намерен отправиться в США, чтобы предотвратить принятие резолюции о геноциде.

Об угрозах национальным интересам Сербии Вучич предупреждал в конце марта. Он отметил, что полученные им новости «угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республике Сербской».

США Косово Сербия Европа ООН Александр Вучич
08 апреля 2024, 02:27
Три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Три человека погибли при взрыве и возникшем после него пожаре в многоэтажном доме в Париже. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«В результате пожара погибли три человека <…> в доме в 11-м округе Парижа», - отметили в сообщении.

Причина взрыва пока не установлена.

В девятиэтажном доме в Москве на улице Уральской произошел пожар. Пострадали четыре человека в загоревшейся квартире и еще один жилец в одной из соседних квартир. Двухкомнатная квартира на седьмом этаже, где случился пожар, была сильно захламлена. Огонь также распространился на балконы восьмого и пятого этажей.

В субботу при пожаре в двухэтажном жилом доме в Татарстане, случившемся из-за взрыва газового баллона, пострадали два человека, один погиб.

Париж Пожары Взрывы Франция
08 апреля 2024, 00:24
Минобороны Армении прокомментировало данные Азербайджана об обстрелах
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Минобороны Армении заявило, что данные военного ведомства Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций — ложные. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

Минобороны Армении заявило, что данные военного ведомства Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций - ложные. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 7 апреля в 17:15 (16:15 по московскому времени) подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности», - сказано в публикации.

Ранее появилась информация, что военные Азербайджана атаковали из стрелкового оружия позиции на армянской границе. Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении, ВС Азербайджана обстреляли позиции Верин-Шорже, Куте и Сотке (Гегаркуникская область), Аравусе (Сюникская область), Мовсесе и Чинари (Тавушская область).

Помимо этого, армянские военные зафиксировали передвижение автомобилей в сторону Ишханасара. Армения посчитала действия Азербайджана провокацией.

Армения Военные Азербайджан
08 апреля 2024, 00:21
«Это неизбежно». Иран ответит на агрессию Израиля в Дамаске
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Иран обязательно ответит на агрессию Израиля против консульства в Дамаске, так принято на Ближнем Востоке. Взятая Ираном пауза работает против Израиля и США, такое заявление сделал на стриме «360» с Анастасией Букреевой заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Ответ Ирана неизбежен, так принято на Ближнем Востоке. И за Ираном, в принципе, долгов не остается», - заявил собеседник телеканала.

Кошкин отметил, что Иран не торопится отвечать, потому что весь мир обсуждает, как будет выглядеть этот ответ, и это работает на руку иранским властям.

Политолог отметил тот факт, что Израиль надеется на поддержку США. Однако Штаты не одобряют действия Израиля и не собираются вступаться за него и начинать конфликт с Ираном. Власти Ирана также не стремятся переходить к широкомасштабному вооруженному противостоянию в регионе.

«Так что в сложившемся треугольнике мы ждем жесткого равного ответа со стороны Ирана. И эта пауза, которая сейчас длится, она больше работает против Израиля и против Соединенных Штатов Америки», - подчеркнул Кошкин.

Удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считают в российском посольстве. Действия Израиля признали нарушающими Венские конвенции о неприкосновенности дипмиссий.

США Израиль Иран Ближний Восток
07 апреля 2024, 21:44
Стал известен самый крупный поставщик лекарств в Россию
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Индийские фармацевтические компании стали одними из самых крупных поставщиков лекарств в Россию за 2023 год. Об этом сообщило РБК со ссылкой на информацию аналитической компании RNC Pharma.

Всего за год из Индии в РФ привезли 293,9 миллиона упаковок с лекарствами. Индийские препараты сместили на второе место поставки из Германии, которые сократились за тот же период на 19,2% - 338,7 миллиона упаковок.

Среди лидеров по отправке лекарств в Россию остались Франция - 149,3 миллиона упаковок, Венгрия - 112,5 миллиона, Белоруссия - 109,8 миллиона.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил в беседе с «360», что в России намерены ужесточить контроль за ценами на жизненно важные лекарства. Он отметил, что эксперты продумают автоматизированный инструмент регулирования стоимости препаратов. Это будет полезно не только для аптек, но и для участников рынка.

Германия Индия Лекарства Россия

Новости по теме