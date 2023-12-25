Вучич проведет встречу с послом России после беспорядков в Белграде

Встреча пройдет в здании Генерального секретариата в 11:00 по московскому времени. С российским послом также запланировал побеседовать министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, переговоры дипломатов состоятся в здании МИД.

В ночь на 25 декабря прошли беспорядки. Протестующие собрались перед зданием администрации Вучича, разбили стекла на дверях и окнах. В ходе беспорядков пострадали несколько правоохранителей, полиция задержала около 35 участников протестной акции.

Президент Сербии завил, что протестующие причинили ущерб государству. Он добавил, что черам не стоит беспокоиться, так как руководство страны защитит избирательную волю граждан и демократию.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы , которые предупредили власти о готовящихся беспорядках.