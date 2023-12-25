25 декабря 2023, 07:23

Вучич проведет встречу с послом России после беспорядков в Белграде

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Президент Сербии Александр Вучич проведет переговоры с российским послом Александром Боцан-Харченко утром 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации сербского лидера.

Встреча пройдет в здании Генерального секретариата в 11:00 по московскому времени. С российским послом также запланировал побеседовать министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, переговоры дипломатов состоятся в здании МИД.

В ночь на 25 декабря прошли беспорядки. Протестующие собрались перед зданием администрации Вучича, разбили стекла на дверях и окнах. В ходе беспорядков пострадали несколько правоохранителей, полиция задержала около 35 участников протестной акции.

Президент Сербии завил, что протестующие причинили ущерб государству. Он добавил, что черам не стоит беспокоиться, так как руководство страны защитит избирательную волю граждан и демократию.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы , которые предупредили власти о готовящихся беспорядках.

Сербия Беспорядки Переговоры Полиция Александр Вучич
25 декабря 2023, 07:17
«Живая охота». Недружественные России страны уличили в промышленном шпионаже
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Недружественные России страны охотятся за ее разработками, ценными кадрами, параметрами образцов вооружения — словом, занимаются так называемым промышленным шпионажем. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Недружественные России страны охотятся за ее разработками, ценными кадрами, параметрами образцов вооружения - словом, занимаются так называемым промышленным шпионажем. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но и на наших специалистов, которые особо ценны», - заметил он.

По словам вице-премьера, такое происходило во все времена и тенденция будет продолжаться. Мантуров констатировал, что доходит и до более серьезных мер: он напомнил, что ФСБ предотвратила покушение на одного из глав российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как заявил на прошлой неделе директор ФСБ Александр Бортников , украинские спецслужбы нарастили масштаб переброски своих агентов и диверсантов в Россию для проведения мероприятий по дестабилизации обстановки. Однако сотрудники ФСБ оперативно находят и нейтрализуют сторонников украинских агентов.

Шпионаж Денис Мантуров
25 декабря 2023, 06:00
Ученые выявили связь между кошачьим паразитом и старческой слабостью
РИА «Новости»
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Ученые связали заражение одноклеточным паразитом T. gondii, известным как токсоплазма, и повышенный риск системного воспаления и старческой слабости. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в The Journals of Gerontology.

Ученые проанализировали данные 601 человека старше 65 лет. Выяснилось, что около 70% человек были инфицированы этим паразитом. Важно, что люди обычно заражаются им от кошек.

Вероятность того, что человек будет страдать от старческой хрупкости, теряя вес и физически слабея, зависит от количества антител к токсоплазме. Чем их больше, тем хуже прогноз.

В группу риска входят беременные и лица с иммунодефицитом, чья иммунная система хоть и может побороть острую инфекцию, но паразит никуда не денется из организма. Последнее приведет к активной выработке цитокинов, способствующих воспалению.

Ранее неврологи рассказали, кто больше всего подвержен риску развития деменции (старческое слабоумие).

По данным ВОЗ, деменции подвержены люди старше 65 лет. Способствовать развитию заболевания может гипертония, диабет, ожирение, курение, алкоголизм, а также длительная депрессия. В числе факторов риска находится и одиночество - оно повышает вероятность развития деменции на 50%.

Болезни Коты Ученые
25 декабря 2023, 05:21
Более 35 демонстрантов задержали в Белграде, двое полицейских ранены
РИА «Новости»
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Двое полицейских получили серьезные ранения в ходе беспорядков перед городской администрацией Белграда, задержаны более 35 участников протестов. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«Государство будет реагировать с законами и Конституцией нашей страны. Никто не имеет права разрушать наш дом, собственность нашей страны и наших граждан, а тем более имеет право подвергать опасности жизнь наших полицейских», - заявил сербский лидер.

По его словам, двое полицейских были серьезно ранены, а у одного едва остановилось кровотечение.

Вучич заметил, что демонстранты причинили ущерб государству. Сейчас продолжается поиск лиц, причастных к беспорядкам. Президент подчеркнул, что спрятаться им не удастся, их арестуют в течение ночи.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что российские спецслужбы предупредили власти страны о готовящихся беспорядках. Она поблагодарила за это Россию.

До этого официальный представитель МИД России Мария заявила, что западные страны пытаются устроить «майдан» в Сербии из-за победы правящей коалиции президента Александра Вучича на парламентских выборах.

Протесты Сербия Александр Вучич
25 декабря 2023, 02:53
«Фрау Геноцид». Урсулу фон дер Ляйен оскорбили в Европарламенте
РИА «Новости»
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Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли во время своего выступления всего двумя словами оскорбила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, когда обвинила ее в разжигании конфликта в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: „нет, спасибо, фрау Геноцид“», - заявила парламентарий.

По мнению Дейли, деятельность таких «защитников демократии», как фон дер Ляйен, уже привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.

Ранее выступление фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента закончилось не только аплодисментами, но собачим лаем и смехом коллег.

Глава ЕК в тот день подводила итоги шестимесячного председательства Испании в Совете Евросоюза.

Позже немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Урсула фон дер Ляйен своими высказываниями об Украине может разрушить Евросоюз. Его возмутило ее предложение выработать альтернативную стратегию, при которой не нужно будет одобрение всех 27 стран ЕС для решения вопросов союза.

Еврокомиссия Евросоюз Конфликт на востоке Украины Урсула фон дер Ляйен

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