20 мая 2024, 02:36

Вучич призвал начать расследование крушения вертолета с президентом Ирана на борту

РИА «Новости»
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Авиапроисшествие, в результате которого вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил аварийную посадку, необходимо расследовать. Об этом в соцсети Х написал президент Сербии Александр Вучич.

«Меня шокировало известие о несчастном случае», - добавил сербский лидер.

Ранее стало известно, что зону поисков вертолета, который совершил аварийную посадку с иранским лидером на борту, сократили до двух километров. По словам замначальника поисковой операции Мохаммада Кабади, время в пути спасателей до места ЧП составит не менее трех часов.

Президент России Владимир Путин распорядился направить специалистов для оказания помощи в поиске упавшего вертолета.

По данным СМИ, он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан недалеко от города Джульфа.

Вертолеты Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 02:18
Песков заявил, что Путин следит за ситуацией с вертолетом Раиси
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин внимательно отслеживает информацию о жесткой посадке вертолета, в котором находился иранский президент Эбрахим Раиси. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси», - заявил он.

Песков объяснил, что Путин дал указания МЧС и Минобороны, ведомства подготовили вертолетные группы и 60 спасателей для поисковой операции.

«Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям», - объяснил Песков.

Ранее иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что Россия отправит горноспасателей для помощи в поиске вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным журналистов, такое поручение дал Путин.

Вертолеты Дмитрий Песков Авиакатастрофы Россия Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 02:15
Пентагон прокомментировал замену американских военных на российских в Нигере
РИА «Новости»
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США не ждут, что российские военные в Нигере заменят американских после их вывода. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель Пентагона, его слова передало РИА «Новости».

«Они (представители Минобороны Нигера - прим. ред.) сказали, что не хотят значительного количества иностранных сил в стране», - пояснил американский чиновник.

Представитель Пентагона на вопрос о присутствии российских сил в Нигере ответил, что «они слышали», что русские могут быть в столице, но не знают, где именно.

Нигер и США договорились о выводе американских военных из республики до 15 сентября. Власти Нигера выдали США разрешение на пролет и посадку военных самолетов.

США Пентагон Военные Самолеты Чиновники Нигер
20 мая 2024, 02:13
Зурабишвили пригласила Макрона в Грузию для освобождения от «советского ига»
РИА «Новости»
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Грузинский президент Саломе Зурабишвили пригласила французского коллегу Эммануэля Макрона приехать в Грузию для помощи по избавлению от «советского ига и российского влияния» на Кавказе. Об этом она сказала в беседе с Le Tribune.

«Эммануэль Макрон обещал мне практически с момента моего избрания в 2018 году, что он приедет. Он должен сделать это до начала избирательной кампании в сентябре», - отметила политик.

По ее словам, речь идет не только о Грузии, но и о том, чтобы «избавить Кавказ от советского ига и российского влияния».

Президент объяснила, что на Кавказе не желают конфронтации с РФ из-за ее влияния. Также она назвала абсурдом отсутствие Франции в регионе. Глава Республики пригласила Макрона посетить страну 26 мая, в этот день грузинский народ будет отмечать независимость государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила , почему Зурабишвили позвала Макрона в Грузию. По ее словам, это произошло на фоне попыток Франции создать на Кавказе новую колонию.

Грузия СССР Эммануэль Макрон Франция
20 мая 2024, 02:08
Спасатели сократили до двух километров зону поиска вертолета с президентом Ирана на борту
РИА «Новости»
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Зону поисков вертолета, который совершил аварийную посадку с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, сократили. Об этом сообщил Press TV.

«Радиус поисковой операции <…> сократился до двух километров», - отметили на телеканале.

Время в пути поисково-спасательных бригад до предполагаемого места совершения аварийной посадки вертолета составит не менее трех часов. Об этом заявил заместитель начальника операции Мохаммад Кабади.

Президент России Владимир Путин дал поручение направить отряд горноспасателей для помощи в поиске вертолета иранского лидера.

По данным СМИ, вертолет совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан недалеко от города Джульфа.

Вертолеты Спасатели Россия Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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