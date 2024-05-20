Вучич призвал начать расследование крушения вертолета с президентом Ирана на борту
Авиапроисшествие, в результате которого вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил аварийную посадку, необходимо расследовать. Об этом в соцсети Х написал президент Сербии Александр Вучич.
«Меня шокировало известие о несчастном случае», - добавил сербский лидер.
Ранее стало известно, что зону поисков вертолета, который совершил аварийную посадку с иранским лидером на борту, сократили до двух километров. По словам замначальника поисковой операции Мохаммада Кабади, время в пути спасателей до места ЧП составит не менее трех часов.
Президент России Владимир Путин распорядился направить специалистов для оказания помощи в поиске упавшего вертолета.
По данным СМИ, он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан недалеко от города Джульфа.