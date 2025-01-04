04 января 2025, 15:19

Вучич поговорит с Путиным об ожидаемых санкциях США

Global Look Press
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в конце января об ожидаемых санкциях США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом он сказал на заседании правительства республики, его слова привело агентство Танјуг.

«Рассчитываю запросить разговор с Путиным около 20 января, когда увижу результаты переговоров с новой администрацией США», - сказал Вучич.

Президент республики подчеркнул, что сербы не пираты и не грабители, как некоторые западные страны. Поэтому вариант отчуждения долей России в компании рассмотрят лишь в крайнем случае, если Сербию поставят «на грань выживания».

Ранее себский президент подтвердил , что NIS попадет под санкции США. Это связано с тем, что 50% компании принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% - «Газпрому», а Сербия контролирует лишь 29,87%.

США Сербия Санкции
04 января 2025, 14:01
«Не кормите тролля»: Шольц объяснил спокойную реакцию на оскорбления Маска
Global Look Press
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Серия оскорблений в адрес политиков Германии со стороны американского предпринимателя Илона Маска не более чем троллинг. Гораздо опаснее его прямая поддержка партии «Альтернатива для Германии» в преддверии выборов в бундестаг. Об этом в комментарии журналу Stern заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что никак не отреагировал на оскорбление Маска, когда предприниматель на принадлежащей ему платформе X (бывший Twitter) прямо назвал его дураком.

«В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание громкими высказываниями. Главное - не кормить тролля», - заявил Шольц.

Политик добавил, что современные платформы получили глобальный охват, но на оскорбления от пользователей в Сети реагировать не нужно. В этом случае важно сохранять хладнокровие «У меня вызывает большую тревогу то, что Маск поддержал крайне правые партии, такие как „Альтернатива для Германии“, чья цель - ослабить трансатлантические отношения», - подчеркнул Шольц.

Глава немецкого правительства отметил, что не намерен делать ничего для того, чтобы как-то изменить мнение американского предпринимателя. Он подчеркнул, что его больше интересует то, что думают жители Германии.

Американский предприниматель Илон Маск призвал Шольца уйти в отставку после теракта в Магдебурге. Он подчеркнул, что глава правительства Германии показал себя «некомпетентным дураком» , допустившим наезд на людей на рождественской ярмарке.

После роспуска бундестага Маск предсказал Шольцу глобальное поражение на выборах. Он переиначил и мя канцлера на Оаф Шитц , сделав его созвучным с непечатным вариантом слова «отстойный».

Кроме Шольца, Маск также оскорбил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав его «антидемократическим тираном». После этого американский предприниматель подчеркнул, что рассчитывает на победу на выборах «Альтернативы для Германии» , так как все остальные партии себя дискредитировали.

Германия США Twitter Илон Маск Олаф Шольц
04 января 2025, 09:57
Премьера Словакии Фицо нашли в дорогом отеле во Вьетнаме
Global Look Press
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Местонахождение премьер-министра Словакии Роберта Фицо установили — он находится в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Информацию опубликовало издание Denník N.

В течение последних 14 дней после поездки в Москву Фицо выходил на связь при помощи видеороликов.

По интерьеру позади премьера в одном из них журналисты выяснили, что запись сделали в номере отеля во Вьетнаме. В СМИ указали, что стоимость ночи в Capella Hanoi - шесть тысяч долларов.

В аппарате правительства Словакии отказались комментировать эту информацию. В отеле звонок журналистов сначала направили в номер, а потом заявили, что гостя там нет.

Фицо открыто возмутился решением президента Украины Владимира Зеленского об остановке транзита газа. Он направил письмо руководству ЕС с просьбой обратить внимание на этот факт и заявил, что поддержка Украины не должна быть вредной и саморазрушительной для Европы.

Местонахождение премьер-министра Словакии Роберта Фицо установили - он находится в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Информацию опубликовало издание Denník N.

Отели Вьетнам Словакия Роберт Фицо
04 января 2025, 09:31
Харрис допустила постыдную ошибку в клятве верности флагу США
Global Look Press
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Вице-президента Камалу Харрис застыдили за ошибку, которую она допустила на церемонии приведения к присяге новых членов сената США. Политик оговорилась во время трансляции мероприятия, которую вел канал C-SPAN.

Заседание традиционно стартовало с произнесения клятвы верности американскому флагу. Речь начинается с фразы «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки». Однако Харрис произнесла другое.

«Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки», - сказала она и не стала исправлять оплошность.

В социальных сетях американцы высмеяли вице-президента. Они назвали ошибку «постыдной» и напомнили, что эту речь учат дети в начальной школе.

Ранее Мария Захарова иронично прокомментировала прощальную речь Харрис. Официальный представитель МИД России указала на то, что даже в такой значимый момент та произносила слова, поглядывая в экран телесуфлера.

США Камала Харрис
04 января 2025, 08:28
Стрельба произошла на северо-востоке Вашингтона
РИА «Новости»
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В результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона пострадали пять человек. Об этом сообщило управление местной полиции в социальной сети X.

В ведомстве отметили, что на месте стрельбы нашли женщину и мужчину, их доставили в больницу в сознании.

«Позднее в больницу прибыли еще трое мужчин с ранениями. На месте преступления находятся детективы и ведут расследование», - заявили в полицейском управлении Вашингтона.

По предварительным данным, стрельба возникла между знакомыми людьми по причине личного спора. Информация уточняется.

Два дня назад произошла стрельба на частной вечеринке в клубе «Амазура» в Нью-Йорке, тогда пострадали более 10 человек.

Также 1 января ранее водитель грузового автомобиля въехал в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Погибли 15 человек , пострадали еще 25.

США Стрельба Вашингтон

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