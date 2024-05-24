Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил страны, проголосовавшие против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Эмираты. Никогда этого Сербия не забудет, огромное спасибо и нашим венгерским братьям. А словакам, грекам, киприотам - за то, что решили воздержаться», - сказал политик.
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Документ осуждает любое отрицание этих событий. Российская делегация не поддержала проект резолюции , назвав его однобоким и политически мотивированным.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая резолюция подталкивает Боснию и Герцеговину к конфронтации и угрожает миру и безопасности в регионе.