Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице

«Хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Эмираты. Никогда этого Сербия не забудет, огромное спасибо и нашим венгерским братьям. А словакам, грекам, киприотам - за то, что решили воздержаться», - сказал политик.

Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Документ осуждает любое отрицание этих событий. Российская делегация не поддержала проект резолюции , назвав его однобоким и политически мотивированным.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая резолюция подталкивает Боснию и Герцеговину к конфронтации и угрожает миру и безопасности в регионе.