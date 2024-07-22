Вучич отказался мстить России за вывод миротворцев из Косова

Представитель НКО «Центр стратегического анализа» Биляна Шахриманян-Обрадович призвала Вучича поддержать санкции против России, напомнив, что последняя в 1990-х присоединилась к международным санкциям против Югославии. На это президент Сербии ответил, что решения в России тогда принимали другие политики.

Однако он добавил, что не понимает причин, по которым российские миротворцы в 2003 году покинули Косово.

«Они был встречены сербским народом как освободители, а потом произошло то, что они ушли», - сказал Вучич.

При этом он подчеркнул, что этот шаг России тоже не является причиной вводить санкции.

Двенадцатого июня 1999 года 200 российских десантников совершили марш-бросок к аэропорту Слатина в Приштине , всего на несколько часов опередив подразделения НАТО.