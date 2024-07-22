22 июля 2024, 10:57

Вучич отказался мстить России за вывод миротворцев из Косова

РИА «Новости»
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Сербия не будет мстить России за вывод миротворческого контингента из Косова в 2003 году и вводить против нее санкции. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Представитель НКО «Центр стратегического анализа» Биляна Шахриманян-Обрадович призвала Вучича поддержать санкции против России, напомнив, что последняя в 1990-х присоединилась к международным санкциям против Югославии. На это президент Сербии ответил, что решения в России тогда принимали другие политики.

Однако он добавил, что не понимает причин, по которым российские миротворцы в 2003 году покинули Косово.

«Они был встречены сербским народом как освободители, а потом произошло то, что они ушли», - сказал Вучич.

При этом он подчеркнул, что этот шаг России тоже не является причиной вводить санкции.

Двенадцатого июня 1999 года 200 российских десантников совершили марш-бросок к аэропорту Слатина в Приштине , всего на несколько часов опередив подразделения НАТО.

Косово Сербия Санкции Россия
22 июля 2024, 11:49
МИД Германии начал готовиться к возвращению Трампа в Овальный кабинет
Global Look Press
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МИД Германии сформировал неформальную «кризисную группу» для подготовки к сценарию, при котором Дональд Трамп вновь победит на выборах президента США. Об этом сообщило издание Financial Times.

«В МИД Германии дипломаты из всех сил пытаются подготовиться к сценарию, который многие долгое время считали неправдоподобным», - сообщили авторы статьи.

По их мнению, победа Трампа на выборах будет иметь непредсказуемые последствия для Германии.

Ранее немецкие СМИ сообщили о тайной сделке Германии с действующим президентом США Джо Байденом, накануне объявившим о выходе из предвыборной гонки. По их данным, Байден, чтобы наладить отношения с Германией, пошел на серьезные уступки при строительстве российского газопровода «Северный поток - 2».

Кроме того, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о размещении в стране американских ракет.

Германия США Дональд Трамп Выборы президента США
22 июля 2024, 11:32
Лидеры стран ЕС неоднозначно отреагировали на снятие Байдена с выборов
Global Look Press
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Лидеры стран Евросоюза неоднозначно отреагировали на решение действующего президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах. Об этом сообщила газета Politico.

Авторы материала назвали тех, кто лестно высказался о Байдене, «фан-клубом». В него вошли канцлер ФРГ Олаф Шольц, польский и британский премьер-министры Дональд Туск и Кир Стармер. Они и другие политики поддержали решение Байдена и выразили ему свое уважение.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американскому коллеге за «неизменную поддержку борьбы Украины за свободу», описав его решение уйти в отставку как «жесткое, но сильное».

К критикам Байдена авторы статьи отнесли лидера правой британской популистской партии Reform UK Найджела Фараджа и депутата Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра. Они высказались о том, что кандидата в президенты США Дональда Трампа «невозможно остановить». По их мнению, он победит и займет кресло главы Белого дома.

Нейтральную позицию занял президент Латвии Эдгар Ринкевичс. Он заявил, что «политика никогда не была такой интересной».

США Белый дом в США Европарламент Выборы президента США Джо Байден Олаф Шольц Выборы Кир Стармер
22 июля 2024, 11:24
«Пустой звук». Захарова — об отказе Франции журналистам из России освещать Игры
Global Look Press
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Соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции ничего не значат. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала в интервью РИА «Новости», комментируя запрет некоторым журналистам освещать Олимпийские игры.

«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для [президента Франции Эммануэля] Макрона и его компашки - пустой звук», - заявила она.

Федеральные телеканалы России отказались от трансляции Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия впервые состоится вне стадиона: 10,5 тысячи спортсменов сядут в лодки и проплывут через центр Парижа по Сене.

Ранее в реке уже искупалась министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера. Она нырнула в реку в гидрокостюме и шапочке для плавания. Своим заплывом она показала, что специалисты очистили воду, и теперь на реке можно проводить состязания. Затем в Сене решила поплавать мэр Парижа Анн Идальго. Но Макрон отказался окунаться в реку перед Олимпиадой.

Как напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора», до старта летних Игр в Париже осталось совсем немного. Но город не похож на столицу спортивного праздника, а больше напоминает осажденную крепость или концлагерь.

Соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции ничего не значат. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала в интервью РИА «Новости» , комментируя запрет некоторым журналистам освещать Олимпийские игры.

Праздники Спортсмены Париж Мария Захарова Запреты Эммануэль Макрон Россия Франция
22 июля 2024, 10:32
«Лебединое озеро» на CNN. Захарова намекнула американцам на путч
Unsplash
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В США после выхода действующего президента Джо Байдена из предвыборной гонки назрел путч, и главному рупору американского правительства пора включать «Лебединое озеро». Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале кадр из постановки.

Она показала кадр балета, который транслировали по всем телеканалам СССР утром 19 августа 1991 года. Захарова снабдила фото логотипом CNN и смеющимся смайликом. Подписчики оценили намек представителя МИД. Они вспомнили, как «Лебединое озеро» показывали не только в день путча, но и по случаю траура по ушедшим генсекам.

Байден объявил, что решил не участвовать в ноябрьских выборах президента США. Он предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом вице-президента Камалу Харрис.

Журналистика Мария Захарова Телевидение Джо Байден

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