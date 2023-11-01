Вучич объявил о роспуске парламента Сербии и назначении досрочных выборов

Правительство Сербии 30 октября направило главе государства предложение о назначении даты проведения выборов в Скупщину (однопалатный парламент) республики. Вучич заявил, что планирует объявить днем голосования 17 декабря. В этот же день пройдут муниципальные выборы.

«Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года», - сказал президент.

Ожидается, что голосование, о котором оппозиция просила еще 11 сентября, разрядит политическое напряжение, которое привело к протестам после массовых убийств в школе и пригороде Белграда в мае. Кроме того, волеизъявление даст будущему кабмину целый мандат до 2027 года.

Балканист Олег Бондаренко выразил мнение, что инициатива о проведении досрочных парламентских выборов в Сербии говорит об уверенности властей республики в собственных силах.