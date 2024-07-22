22 июля 2024, 06:35

Вучич объяснил, почему давно не контактировал с Путиным

Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости

Сербия решила отстаивать собственные интересы в Евросоюзе. Контакты с Россией на высшем уровне приостановили, чтобы не провоцировать усиление давления со стороны тех, кто недоволен такой позицией, заявил в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич.

По его словам, президент России Владимир Путин позаботился о Сербии и решил воздержаться от телефонных разговоров с коллегой. Вучич заявил, что оба лидера готовы общаться, но это чревато проблемами, поэтому контакты решили отложить.

«Он запросил бы [телефонный разговор], если бы не думал, что так поставит меня под угрозу, и если бы не понимал, под каким мы давлением находимся», - сказал он.

Вучич выступил за независимость Сербии от решений Евросоюза. Он заявил, что рад сотрудничать с Европой, Китаем и Россией. Президент Сербии призвал заключить мирное соглашение и предупредил, что если этого не сделают, случится катастрофа.

Политик заявил о подготовке стран Запада к конфликту с Россией. По его мнению, они хотели бы вести борьбу дистанционно, чужими руками.

Дипломатия Сербия Международные отношения Владимир Путин Александр Вучич
22 июля 2024, 05:01
Более 500 тысяч военных НАТО перевели в режим повышенной готовности
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла заявила, что более полумиллиона натовских военнослужащих сейчас находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщил телеканал CNN.

По ее словам, с 2014 года страны Североатлантического альянса претерпели значительную трансформацию в коллективной обороне.

«Мы ввели в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», - заявила она.

Ранее президент Польши Анджей Дуда допустил начало войны между альянсом и Россией в случае победы последней на Украине.

Недавно журналисты Fox News предупредили Украину, что последствия войны США и России окажутся для нее катастрофическими.

При этом в России неоднократно заявляли, что страна не угрожает Западу, а в украинском конфликте защищает свои интересы.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные власти специально запугивают свое население мнимой «российской угрозой» , чтобы отвлечь людей от нерешенных внутренних проблем.

Военные НАТО
22 июля 2024, 04:14
Предвыборный комитет Байдена сменил название
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Предвыборный штаб лидера США Джо Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты». Об этом сообщили на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

Предвыборный штаб американского лидера подал документы на смену названия, выдвинув вице-президента Камалу Харрис основным кандидатом на высший государственный пост страны. В нем отметили, что она более не является кандидатом на должность заместителя главы государства на выборах 2024 года.

«Вице-президент Харрис отныне претендует на пост президента США на выборах 2024 года и будет вести кампанию исключительно с целью занять эту должность», - говорится в письме штаба.

Газета The Washington Post сообщила, что в поддержку выдвижения кандидатуры Харрис на этом пост уже высказались 12 сенаторов-демократов.

Ранее журнал Time поместил на обложку уходящего Байдена , за которым на первый план выходит Харрис. Сам номер появится в продаже 5 августа.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
22 июля 2024, 03:58
Журнал Time поместил на обложку уходящего Байдена
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Журнал Time после заявления президента США Джо Байдена об отказе от переизбрания оперативно поместил на обложку августовского выпуска фотографию вице-президента Камалы Харрис, идущей вслед за уходящим главой государства. Она появилась на сайте издания.

«Обложка слева была опубликована 21 июля, в день, когда президент Джо Байден выбыл из президентской гонки», - говорится на сайте журнала.

Сам номер появится в продаже 5 августа.

На ней Байден едва различим, так как почти скрылся за правой границей обложки, а вот Харрис практически полностью вошла в кадр. Новый кандидат от Демпартии станет известен в середине августа, когда состоится съезд демократов.

В заключение статьи говорится, что «демократы и Америка сейчас находятся на неизведанной территории».

Ранее в Демпартии решение Байдена о выходе из гонки назвали героическим поступком.

Бывший президент России Дмитрий Медведев по этому поводу иронично отметил, что «Байден все» , пожелал ему здоровья и добавил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
22 июля 2024, 02:54
«Героический поступок». В Демпартии США оценили решение Байдена
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лидер фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис назвал героическим поступком решение президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

Политик считает, что это очередной героический поступок Байдена от имени американского народа. Тем самым он показал, что ставит страну выше личной выгоды.

Кроме того, Джеффрис предположил, что теперь избиратели более внимательно присмотрятся к предвыборной программе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Дональд Трамп напуган. Республиканцы в Палате представителей напуганы. <…> Напуганы, потому что сейчас все внимание будет сосредоточено на „Проекте-2025“», - добавил конгрессмен.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила о желании добиться выдвижения в качестве кандидата от демократов на президентских выборах. Трамп же отметил, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

США Конгресс США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис Демократическая партия США Республиканская партия США

Новости по теме