15 декабря 2024, 02:05

Вучич договорился с Фицо о совместной поездке в Москву на парад 9 Мая

РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о поезде в Москву на Парад Победы. Об этом он рассказал в эфире TV Informer.

«Девятого мая - День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», - заявил Вучич.

Ранее сербский лидер отмечал, что если не произойдет «конца света», то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Согласие Фицо посетить празднование Дня Победы в Москве назвали знаковым событием , так как страна является членом НАТО и Евросоюза. Российские политологи предположили, что на Красной площади в 2025 году мы «увидим много лиц, которых и не ожидали». На празднование Дня Победы в Москву могут пригласить лидеров Греции, Хорватии, Австрии, Болгарии и Турции.

День Победы 9 мая ВОВ Сербия Россия Парад Победы Великая Отечественная война Москва
15 декабря 2024, 01:45
Лидер оппозиции Сирии рассказал об отношениях с Россией
РИА «Новости»
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Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийцами для соблюдения взаимных интересов. Об этом в эфире телеканала Syria TV заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) Ахмед аш-Шараа (известный как Абу Мухаммед аль-Джулани).

«Сирийское руководство стремилось не провоцировать Россию и дало ей возможность пересмотреть отношения с Сирией таким образом, чтобы это отвечало общим интересам», - сообщил аш-Шараа.

Он отметил, что данный этап требует тщательного управления международными отношениями.

Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о сохранении двух военных базы: в Тартусе и Хмеймиме. Тартус является единственной базой страны в Средиземном море. Ситуация в Сирии нестабильная, российская сторона сделает все возможное, чтобы остаться в республике.

*Запрещенная в России террористическая организация

Сирия Военные Отношения Россия Переговоры Оппозиция
14 декабря 2024, 22:04
В ресторане на грузинском курорте обнаружили тела 12 человек
РИА «Новости»
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В индийском ресторане на грузинском горнолыжном курорте Гудаури обнаружили тела 12 человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Погибших обнаружили на втором этаже ресторана, где была спальня. Все они были работниками этого заведения. Среди них - большинство иностранцы и лишь один гражданин Грузии.

По данным МВД республики, никаких признаков насильственной смерти криминалисты не обнаружили. В полиции предположили, что причиной смерти мог стать угарный газ от обнаруженного в том же помещении бензогенератора, который могли включить прошлой ночью из-за отключения электричества.

Криминалисты начали проводить все необходимые следственные мероприятия на месте происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Серпухове два человека погибли из-за мертвого голубя. Тело птицы наглухо запечатало вентиляционный канал газового бойлера.

Грузия Электричество Газ Полиция Рестораны
14 декабря 2024, 16:25
Сербия не поддержит санкции против России
РИА «Новости»
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Сербия не станет вводить санкционные ограничения против России из-за вероятных рестрикций США против компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), 56,15% которой принадлежат «Газпрому» и «Газпром нефти». Об этом в эфире «Радио и телевидения» Сербии заявил президент республики Александр Вучич.

В ночь на субботу глава государства не исключил возможность переговоров о снижении российской доли в NIS из-за санкций.

«Хотел бы кто-то введения сербских санкции против России, а потом думать об их отмене? У меня нет доказательств, но такой возможности не исключаю. Однако как президент Сербии я не готов вообще разговаривать о санкциях против России», - заявил он.

Вучич напомнил, что в течение последних трех лет страна проводила ответственную и принципиальную политику, придерживаясь принципов устава ООН и международного права.

Ранее Болгария и Венгрия нашли способ обеспечить транзит газа и из России, несмотря на санкции США.

Сербия Санкции Россия Александр Вучич
14 декабря 2024, 14:57
Зурабишвили придется покинуть свой пост — Кобахидзе
РИА «Новости»
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Действующей главе Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время брифинга.

Он поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на должность президента.

«Я понимаю ее состояние, но Зурабишвили придется покинуть свой пост», - подчеркнул глава правительства, его слова привело РИА «Новости».

Кобахидзе заявил, что президентство Кавелашвили посодействует утверждению суверенитета и сокращению поляризации в Грузии.

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» получил достаточно голосов на выборах. ЦИК официально объявил его избранным президентом.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024

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