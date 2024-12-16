Вучич анонсировал начало переговоров с Россией и США из-за возможных американских санкций
Крупнейшая в Сербии нефтяная компания NIS может попасть под американские санкции. Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу RTV заявил, что переговоры по данному вопросу со всеми заинтересованными сторонами начнутся уже в понедельник, 16 декабря.
Политик рассказал, что все участники переговорного процесса уже получили переданную США информацию по санкционному давлению в отношении сербской корпорации.
Вучич подчеркнул, что первостепенной задачей для него, как главы государства, остается обеспечение безопасности сербских граждан.
Ранее Вучич подтвердил , что NIS попадет под американские санкции. Это связано с тем, что 50% корпорации принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% - «Газпрому», Сербия владеет лишь 29,87%.