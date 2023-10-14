Вторжение Азербайджана в Армению в ближайшее время не исключили в США

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«Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению», - указали в материале.

Источники газеты утверждают, что подобное событие стоит ожидать в ближайшие недели, в связи с чем в Госдепе могут пересмотреть долгосрочное предоставление военной помощи Азербайджану.

Президент Франции назвал малоэффективным возможное введение санкций против Азербайджана в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Макрон подчеркнул, что Париж поддерживает Армению и население Нагорного Карабаха.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал власти Азербайджана проявить милосердие к арестованным бывшим лидерам Нагорно-Карабахской Республики.