Вторые роли никому не нужны. Путин высказался о формировании многополярного мира

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«Все, кто присоединился к БРИКС, высказали идеи формирования многополярного мира», - подчеркнул глава государства.

Путин указал, что никто из стран - участниц объединения не хочет быть на вторых ролях. Всем требуются равные отношения.

Он также обратил внимание, что для формирования многополярного мира большое значение имеет рост потенциала многих стран, и не в последнюю очередь - рост потенциала КНР.

«Индия растет в Азии, Индонезия растет, многие другие государства. В Латинской Америке - Бразилия. Россия встает на ноги и крепнет», - указал глава государства.

С представителем Медиакорпорации Китая президент России побеседовал в преддверии своего визита в Пекин.