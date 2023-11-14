14 ноября 2023, 13:05

Вторую группу эвакуированных из Газы россиян отправят в Москву в ближайшее время

РИА «Новости»
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Вторую группу россиян, эвакуированных из сектора Газа, отправят в Москву в ближайшее время. Она прошла все необходимые процедуры в оперативном штабе МЧС России в Каире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Речь идет о россиянах, которые накануне пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и палестинского анклава. В группу, помимо россиян, входят палестинцы. Всего в ней 98 человек, среди них 39 несовершеннолетних.

«Вторая группа эвакуированных людей прибыла в оперативный штаб МЧС России в Каире, они прошли все необходимые процедуры, были напоены, накормлены и в ближайшее время будут отправлены в Москву», - говорится в заявлении.

Работу по эвакуации граждан России из сектора Газа организовало МЧС РФ вместе с дипломатами. Первая группа эвакуированных перешла через КПП 12 ноября. Накануне самолет с ними приземлился в аэропорту Домодедово.

Ранее стало известно, что россиян из второй группы эвакуированных осмотрят врачи.

Эвакуации Палестина
14 ноября 2023, 13:29
Израиль подтвердил гибель 19-летней заложницы ХАМАС
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Попавшая в плен 19-летняя военнослужащая Ноа Марциано погибла. Армия обороны Израиля объявила, что ей посмертно присвоили звание капрала. Об этом сообщил ТАСС.

«Имя погибшего военнослужащего ЦАХАЛ: капрал Ноа Марциано, 19 лет, <…> она была похищена сторонниками террористической организации. Была повышена до звания капрала посмертно», - сообщила армейская пресс-служба.

Место, причину и обстоятельства гибели девушки не уточнили. Родственникам Нои Марциано сообщили о случившемся.

Израильская армия обвинила палестинское движение ХАМАС в психологическом терроризме. Боевики смонтировали видео, на котором Ноа Марциано просила ЦАХАЛ прекратить обстрелы района , где держали ее и других пленников, а в конце лежала без признаков жизни. Движение заявило, что девушка погибла из-за бомбардировки.

ХАМАС утратил контроль над сектором Газа , боевики сбежали на юг анклава, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он сказал, что мирные жители перестали доверять палестинскому правительству.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 13:05
Россия и Венгрия утвердили график строительства АЭС «Пакш-2»
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МИД Венгрии и Росатом подписал план работ по возведению атомной электростанции «Пакш-2». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чьи слова привело РИА «Новости».

Глава венгерского МИД выступил на пресс-конференции с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Согласно утвержденному графику, подключение новых блоков АЭС в сеть назначено на начало 2030 годов.

«Сегодня мы подписали план распорядка работ на ближайшие годы», - отметил Сийярто.

Проект АЭС «Пакш-2» реализуют, несмотря на критику со стороны Евросоюза, Великобритании и США, заявил ранее Лихачев. Представители Венгрии и России подписали соглашение о переходе строительства АЭС на уровень непосредственного сооружения в августе 2023 года.

Директор проекта по возведению станции Александр Мертен подчеркнул, что переход на новый этап даст «зеленый свет» для начала строительства основного энергетического оборудования. Проект интересен не только Венгрии, но и другим странам, в том числе европейским.

Венгрия АЭС Росатом
14 ноября 2023, 13:02
Песков раскритиковал заявление США о российской помощи КНДР в обходе санкций
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Министр обороны США Ллойд Остин не имел существенных оснований для того, чтобы заявлять о поддержке Северной Кореи со стороны России и Китая в вопросе обхода санкций в сфере вооружений. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Пресс-секретарь президента России подтвердил, что видел заявление американского министра. Песков назвал его высказывание голословным и обратил внимание на отсутствие подтверждений для подобных выводов.

«Каждое новое подобное заявление еще больше девальвирует все остальные на этот счет», - подчеркнул он.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк выразил обеспокоенность из-за сотрудничества России и Северной Кореи. По его словам, Госдеп планирует помешать военно-техническому партнерству двух государств.

Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла слухи о якобы незаконном сотрудничестве КНДР и России в сфере вооружений. Она добавила, что государство всегда выполняло принятые международные обязательства.

США Северная Корея Дмитрий Песков Россия
14 ноября 2023, 12:39
Следующий год на Украине назвали решающим в конфликте с Россией
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Вооруженным силам Украины нужны дополнительные средства противовоздушной обороны, потому что 2024 год станет переломным в конфликте с Россией. Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил об этом на выступлении в Гудзоновском институте в Вашингтоне, сообщило агентство Bloomberg.

«Приближается переломный момент. <…> Следующий год будет решающим», - сказал он.

Андрей Ермак заявил, якобы контрнаступление ВСУ продвинулось, и войска закрепились на левом берегу Днепра. По его словам, президент Владимир Зеленский знает, как добиться победы. Глава его офиса попросил у западных партнеров больше систем ПВО и антироссийских санкций.

Журналисты обратили внимание на то, как заявления Андрея Ермака контрастировали со статьей главкома ВСУ Валерия Залужного. Военный признал, что контрнаступление зашло в тупик и прорыва ждать не стоит.

На этом же выступлении Андрей Ермак заявил, что Украина не согласится вступить в НАТО «по частям», то есть без Донбасса. Такая идея принадлежала бывшему генеральному секретарю альянса Андерсу Фогу Расмуссену.

Международные отношения Россия Украина Отношения России и Украины

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