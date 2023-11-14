Вторую группу эвакуированных из Газы россиян отправят в Москву в ближайшее время

Речь идет о россиянах, которые накануне пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и палестинского анклава. В группу, помимо россиян, входят палестинцы. Всего в ней 98 человек, среди них 39 несовершеннолетних.

«Вторая группа эвакуированных людей прибыла в оперативный штаб МЧС России в Каире, они прошли все необходимые процедуры, были напоены, накормлены и в ближайшее время будут отправлены в Москву», - говорится в заявлении.

Работу по эвакуации граждан России из сектора Газа организовало МЧС РФ вместе с дипломатами. Первая группа эвакуированных перешла через КПП 12 ноября. Накануне самолет с ними приземлился в аэропорту Домодедово.

Ранее стало известно, что россиян из второй группы эвакуированных осмотрят врачи.