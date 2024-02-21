21 февраля 2024, 00:32

Второй украинский баскетболист скончался после нападения в Германии

Freepik
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Второй украинский баскетболист «Джайантс Дюссельдорф» Артем Козаченко, пострадавший в Германии от нападения в автобусе в немецком Оберхаузене, скончался в больнице от полученных ран. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Козаченко было 18 лет, он стал второй жертвой нападения группы подростков, которое произошло 10 февраля. Его товарищ по команде Владимир Ермаков скончался на месте, Козаченко попал в больницу в тяжелом состоянии.

«После трагического акта насилия в Оберхаузене, жертвами которого стали два игрока „Джайантс Дюссельдорф“ и погиб Владимир Ермаков, теперь в больнице от тяжелых травм скончался и его товарищ по команде и соотечественник Артем Козаченко», - написала администрация клуба в некрологе.

Полиция Германии арестовала четверых подозреваемых в нападении. Главным фигурантом стал 15-летний гражданин Германии турецкого происхождения. Подросток нанес спортсменам множественные колото-резаные раны.

Германия Спортсмены Полиция
20 февраля 2024, 23:01
В Испании подтвердили смерть предателя Кузьминова в Аликанте
Unsplash
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Полиция Испании подтвердила, что убитый в Аликанте — это летчик Максим Кузьминов, повинный в угоне вертолета и гибели двух летчиков. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников испанской полиции.

Полиция Испании подтвердила, что убитый в Аликанте - это летчик Максим Кузьминов, повинный в угоне вертолета и гибели двух летчиков. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников испанской полиции.

По словам источников, тело мужчины, найденное изрешеченным пулями на прошлой неделе, принадлежит пилоту, угнавшему в прошлом году военный самолет. По данным газеты, смерть Кузьминова подтвердил и представитель военной разведки Украины Андрей Черняк. Подробности дела не разглашаются.

Вертолеты Испания Полиция
20 февраля 2024, 22:11
США пригрозили России новым пакетом санкций из-за смерти Навального
РИА «Новости»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США объявят о введении новых антироссийских санкций из-за смерти Алексея Навального*. Об этом сообщало агентство Reuters.

Чиновник заявил, что список очередных ограничений опубликуют 23 февраля.

«По указанию президента Байдена мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с Навальным», - уточнил Кирби.

Однако суть анонсированного пакета санкций он не уточнил.

Ранее сообщалось, что МВД России повторно заявило об объявлении розыск брата Алексея Навального Олега. Номер статьи, по которой возбудили дело, в картотеке МВД не указали.

* В России включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.

США Санкции Россия Алексей Навальный
20 февраля 2024, 18:42
Компания Siemens подала многомиллионный иск к «Уральским локомотивам»
Unsplash
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Российская дочерняя компания немецкой Siemens ООО «Сименс Мобильность» обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Уральские локомотивы» 1,1 миллиарда рублей. Информация появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Поданное заявление зарегистрировали 16 февраля.

По информации РБК , предприятие, выпускающее электропоезда «Ласточка», принадлежало Siemens и группе «Синара», в которую входят «Уральские локомотивы». По данным в системе СПАРК на 2010 год, владелец - нидерландская Ural Locomotives Holding B.V.

Концерн Siemens объявил об уходе из России 12 мая 2022 года. Вместе с ним в стране прекратила работать Siemens Mobility, занимавшаяся обслуживанием высокоскоростных поездов. Из-за ухода из России немецкий концерн потерял порядка 600 миллионов евро.

В феврале 2024 года российская структура Siemens получила название ООО «Системс», иностранная компания осталась владельцем 100% акций.

Суд Россия Поезда
20 февраля 2024, 17:46
Токаев поучаствует в церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запланировал поездку в Россию. Он приедет в Казань 21 февраля, сообщила пресс-служба главы республики.

Казахстанский лидер будет участвовать в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». На мероприятие приедут также лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира „Игры будущего“», - указали в пресс-службе.

Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта. Атлеты продемонстрируют свое мастерство в видах спорта, которые совмещают физическую активность и цифровые технологии. Участие в мероприятии подтвердили несколько стран, в том числе Китай.

Казахстан Белоруссия Киргизия Казань Россия Узбекистан

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