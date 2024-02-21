Второй украинский баскетболист скончался после нападения в Германии

Козаченко было 18 лет, он стал второй жертвой нападения группы подростков, которое произошло 10 февраля. Его товарищ по команде Владимир Ермаков скончался на месте, Козаченко попал в больницу в тяжелом состоянии.

«После трагического акта насилия в Оберхаузене, жертвами которого стали два игрока „Джайантс Дюссельдорф“ и погиб Владимир Ермаков, теперь в больнице от тяжелых травм скончался и его товарищ по команде и соотечественник Артем Козаченко», - написала администрация клуба в некрологе.

Полиция Германии арестовала четверых подозреваемых в нападении. Главным фигурантом стал 15-летний гражданин Германии турецкого происхождения. Подросток нанес спортсменам множественные колото-резаные раны.