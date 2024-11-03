03 ноября 2024, 09:50

Второй тур выборов президента стартовал в Молдавии

Global Look Press
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В Молдавии стартовал второй тур выборов президента. Избирательные участки открылись по всей стране, сообщили на сайте ЦИК.

По его данным, явка к 08:30 (09:30 по московскому времени) составила 3,61%.

В посольстве в Москве очереди из желающих отдать свой голос выстроились рано утром 3 ноября, сообщил корреспондент РИА «Новости». Люди приехали на выборы, несмотря на холодную погоду и снег с дождем.

«Погода нам не помеха, я приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии все было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что сейчас творит Майя Санду», - заявила одна из избирательниц.

Первый тур выборов президента Молдавии прошел 20 октября. Действующая глава республики Санду заявила, что у силовиков якобы есть данные о попытке подкупа избирателей.

Молдавия Выборы Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 07:26
Россиянина выслали из Турции за фото женщины с закрытыми глазами
Unsplash
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Россиянина депортировали из Турции за то, что они сфотографировал в транспорте женщину с закрытыми глазами. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генеральном консульстве в Стамбуле.

Попавшая в кадр женщина написала заявление. Мужчину арестовали по подозрению в нарушении частной жизни.

«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции», - заявили дипломаты.

Россиянин отправился на родину 2 ноября. До этого момента Генконсульство поддерживало контакт с семьей мужчины и турецкими властями.

Ранее сообщалось, что снимок сделал житель Санкт-Петербурга. Изначально мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам условно. Россиянин находился в миграционной тюрьме.

Фото Турция
03 ноября 2024, 01:31
Лавров заявил, что в БРИКС начали разработку альтернативных платежных систем
РИА «Новости»
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Страны БРИКС составили рекомендации по альтернативным платежным системам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с международной сетью TV BRICS.

Дипломат отметил, что этот вопрос поднимали во время саммита в Казани, также об этом говорили министры финансов и главы центральных банков.

«Уже разработаны рекомендации. Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы», - сказал Лавров.

По словам министра, Бразилия в качестве следующего председателя БРИКС продолжит эту работу.

Ранее Лавров заявил, что попытки запада изолировать Россию и уменьшить ее роль на мировой арене обернулись крахом , на это указывает прошедший под председательством РФ саммит БРИКС. Дипломат подчеркнул, что большая часть мировых государств выбрала путь здравого смысла и не идут на поводу у западных лидеров.

Саммиты Казань Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ БРИКС
02 ноября 2024, 13:30
Трамп обратился к американцам с вопросом о России и Харрис
Global Look Press
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Кандидат в президенты США Камала Харрис неспособна вести переговоры с Россией и Китаем из-за низкого уровня IQ. Такое заявление сделал ее оппонент по предвыборной гонке, республиканец Дональд Трамп на выступлении в Милуоки. Трансляцию вели на телеканале Fox News.

Он обратился к американцам с вопросом, доверили бы они Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне или выводить страну из экономического кризиса. По мнению Трампа, вряд ли бы жители США хотели этого.

«Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», - подчеркнул он.

Трамп же обещал, что в случае победы на выборах сможет урегулировать украинский конфликт еще до принесения присяги 20 января 2025 года. Экс-спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что республиканец может потребовать от России отвода войск.

Дональд Трамп Россия Китай Выборы президента США
02 ноября 2024, 13:06
Медведев назвал ошибкой мнение США об использовании Россией ядерного оружия
РИА «Новости»
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Россия готова и будет защищать свое существование ядерным оружием. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT.

По его словам, США вряд ли хотят третьей мировой войны, но они считают, «что русские никогда не перейдут определенной черты».

«Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора», - подчеркнул политик.

Каждый лидер ядерной державы берет на себя обязательство защищать страну до последнего - это касается и России, подчеркнул Медведев. В этом вопросе США и Европе не хватает прозорливости и тонкости ума.

Ранее президент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. По его словам, Россия подтверждает принципиальную позицию о том, что использование ЯО является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности страны.

Ядерное оружие США Россия

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