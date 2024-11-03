Второй тур выборов президента стартовал в Молдавии

По его данным, явка к 08:30 (09:30 по московскому времени) составила 3,61%.

В посольстве в Москве очереди из желающих отдать свой голос выстроились рано утром 3 ноября, сообщил корреспондент РИА «Новости». Люди приехали на выборы, несмотря на холодную погоду и снег с дождем.

«Погода нам не помеха, я приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии все было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что сейчас творит Майя Санду», - заявила одна из избирательниц.

Первый тур выборов президента Молдавии прошел 20 октября. Действующая глава республики Санду заявила, что у силовиков якобы есть данные о попытке подкупа избирателей.