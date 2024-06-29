29 июня 2024, 14:16

Второй тур президентских выборов устроят в Иране

Global Look Press
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В Иране состоится второй тур президентских выборов, поскольку в первом никто не набрал больше 50% голосов. Об этом сообщило Associated Press. Выборы продолжатся 5 июля.

В первом туре кандидатам удалось собрать 24,5 миллиона голосов. Больше всего - 10,4 миллиона - получил депутат парламента, единственный представитель реформаторов на выборах Масуд Пезешкиан. На второе место вышел член Совета безопасности Саид Джалили с 9,4 миллиона голосов. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф оказался на третьем месте с большим отрывом (3,3 миллиона голосов), а за бывшего министра юстиции Мостафа Пурмохаммади проголосовали всего 206 тысяч избирателей. Таким образом, во втором туре предстоит встретиться Пезешкиан и Джалили.

Участвовать в избирательном процессе в Иране могут жители старше 18 лет. В рамках внеочередных выборов в стране открыли 48 тысяч участков, за ее пределами - еще около 350.

Необходимость досрочных выборов возникла после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Иран Выборы
29 июня 2024, 14:54
Евросоюз сможет стать одним из центров нового мира при одном условии
Unsplash
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Евросоюз сможет стать одним из центров нового многополярного мира, если одумается и осознает тупиковость своего нынешнего курса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».

«Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства. Когда-нибудь они одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность для них самих курса, который они проводят под диктовку Вашингтона», - процитировало его РИА «Новости».

Лавров указал на то, что баланс сил в мире меняется, и локомотивом новой, евразийской интеграции может стать БРИКС. Он также призвал пригласить в Совбез страны Азии, Латинской Америки и Африки. Преобладание в организации западных стран несправедливо, подчеркнул министр.

Ранее Сергей Лавров отмечал, что путь к новому миропорядку будет долгим и тернистым. Он назвал расширение БРИКС подтверждением того, что этот процесс уже происходит.

Сергей Лавров Евросоюз БРИКС
29 июня 2024, 13:12
Ряд антироссийских санкций ЕС распространили на Белоруссию
Unsplash
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Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на страну ряд антироссийских ограничений. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Новые санкции запрещают импорт из Белоруссии алмазов, золота, угля, гелия и сырой нефти. Также Евросоюз ограничил транзит через республику товаров и технологий двойного назначения.

ЕС распространил санкции на грузоперевозки автотранспортом, включая зарегистрированные в Белоруссии прицепы и полуприцепы.

Ограничения со стороны Евросоюза создали некоторые проблемы , но привели к появлению возможностей для развития государства, заявил ранее президент Владимир Путин. По его словам, такого внешнего давления не испытывала ни одна страна.

Белоруссия Санкции Россия Евросоюз
29 июня 2024, 12:19
Американские военные нашли замену ракетам ATACMS
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США испытали на острове Палау в Тихом океане новую оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile, которая придет на смену ATACMS. Об этом сообщил военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.

Проект PrSM открыли еще в 2016 году, за его реализацию отвечает концерн Lockheed Martin. Снаряды запускаются с помощью реактивных систем залпового огня M-142 HIMARS и M-270 MLRS.

Комплексы могут атаковать цели на расстоянии до 500 километров. Системы имеют четыре модификации. Одна из них бьет на расстоянии от 60 до 500 километров. Вторая - Land Based Anti-Ship Missile - поражает цели на дальности до 1000 километров, именно ее и испытывал Пентагон на Палау. На вооружение система поступит к 2028 году. Две другие модификации пока находятся в разработке.

Ранее расчеты противовоздушной обороны начали изучать новейшую американскую ракету. Офицер с позывным Стаф рассказал, что военные уже научились сбивать снаряды такого типа.

США Ракеты Военные
29 июня 2024, 11:14
Два человека погибли и 35 пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции
Global Look Press
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В Турции автобус с сотрудниками строящейся АЭС «Аккую» столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом с рабочими. В результате аварии погибли два человека и пострадали еще 35, сообщил канал NTV.

По его данным, 65-летний водитель автобуса, перевозившего работников атомной электростанции, потерял управление на трассе D400 в районе Силифке. Транспорт выехал на встречную полосу. За рулем легковушки был сотрудник АЭС, он погиб. Вторая жертва - пассажирка автобуса. Раненых госпитализировали.

Судя по фото с места, и автобус, и легковушка получили серьезные повреждения. На месте работают представители экстренных служб и столпились очевидцы.

В конце мая в результате другой аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек , травмы получили еще около 30. ДТП случилось на юго-востоке страны, в городе Мерсин. На трассе столкнулись пассажирский автобус, грузовик и несколько легковых машин. Движение транспорта в обе стороны оказалось временно перекрыто.

Турция ДТП Автобусы Машины Водители АЭС

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