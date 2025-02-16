16 февраля 2025, 04:11

Второй тур президентских выборов пройдет в Абхазии

РИА «Новости»
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В Абхазии состоится второй тур президентских выборов, в котором будут участвовать политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан, сообщило РИА «Новости».

«В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович», - заявил он.

Маршан добавил, что предварительные итоги объявят в 12:00 в воскресенье, 16 февраля.

В президентской гонке участвовали пять кандидатов. Помимо Гунбы и Ардзинбы на пост главы государства претендовали бывший торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Ранее ЦИК республики сообщил, что явка на президентских выборах составила более 55% по состоянию на 18:00, поэтому они состоялись.

Российские представители на выборах в Абхазии в качестве международных наблюдателей не присутствовали.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025
16 февраля 2025, 02:26
В США сообщили о «грандиозной сделке» между США и Белоруссией
РИА «Новости»
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В отношениях между США и Белоруссией наметилась «грандиозная сделка» по ослаблению санкций. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Издание напомнило, что до этого Вашингтон пытался изолировать ближайшего союзника России, поэтому встреча американского дипломата с президентом республики Александром Лукашенко дает надежду «на ослабление репрессий и сближение с Москвой».

На днях в республику прибыл заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. Он хотел встретиться с Лукашенко и главой КГБ РБ Иваном Тертелем.

Газета отметила, что дипломат хотел обсудить обмен заключенных в Белоруссии граждан США на ослабление некоторых американский санкций. Официального подтверждения информации пока нет, а в Госдепе на вопросы журналистов не ответили.

NYT также сообщила, что после переговоров с Лукашенко Смит и еще двое чиновников США поехали в деревню, расположенную недалеко от границы с Литвой. Там их ждали трое заключенных - американец и двое белорусов.

«Когда стемнело, американцы и освобожденные заключенные вернулись через границу в Вильнюс, столицу Литвы», - уточнило издание.

Ранее Великобритания ввела санкции против председателя Центризбиркома Белоруссии Игоря Карпенко после президентских выборов.

США Заключенные Белоруссия Госдеп США Александр Лукашенко Санкции Россия Минск Москва
16 февраля 2025, 01:41
Британец в радиоэфире призвал к российскому вторжению
РИА «Новости»
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Британский слушатель дозвонился до радио LBC и заявил в прямом эфире, что России следует вторгнуться в Великобританию, так как жить при президенте РФ Владимире Путине будет лучше, чем при премьер-министре Кире Стармере. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера», - заявил он в эфире.

По мнению британца, миру необходим «настоящий коммунизм». Он выразил уверенность, что Путину можно доверять, чего бы он не сказал про Стармера.

Ранее британский политик Дэвид Фрост заявил, что его страна оказалась на грани банкротства. По его словам, дефицит бюджета может достичь 20 миллиардов фунтов стерлингов, сократить доходы не вариант из-за избирателей, а повышение налогов приведет к рецессии.

До этого британские журналисты назвали телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом «большой победой» для российского лидера.

Великобритания Россия Мужчины Кир Стармер
15 февраля 2025, 23:22
Стала известна дата проведения саммита БРИКС
РИА «Новости»
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Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро в Бразилии 6 и 7 июля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

«Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля», - отметили в сообщении.

Председателем сообщества в 2025 году стала Бразилия. Ранее сообщалось, что к БРИКС в качестве страны-партнера присоединилась Нигерия. Она стала девятой страной - партнером организации после Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана.

Саммиты Бразилия БРИКС
15 февраля 2025, 22:06
«Сделаем Германию снова великой». Аккаунт Гитлера появился в соцсетях
Unsplash
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Авторизированный аккаунт «Адольфа Гитлера» появился в соцсети Х. Оказалось, что хакеры взломали профиль президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщило РЕН ТВ.

На странице «Гитлер» появился пост о том, что Германию «снова сделают великой», а американского предпринимателя Илона Маска назвали «официальным амбассадором». Позже аккаунт заблокировали модераторы соцсети.

Пользователи Сети задались вопросом, как подобный аккаунт прошел модерацию и получил подтвержденный статус. Немецкие СМИ сообщили, что раньше страница принадлежала президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Сейчас ее вернули политику.

В декабре хакеры взломали ТВ-пакет «Триолан» на Украине и выложили скандальное видео о детях олигархов, сбежавших от мобилизации в Европу, где они ведут разгульный образ жизни.

Германия Соцсети Хакеры

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