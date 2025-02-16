Второй тур президентских выборов пройдет в Абхазии

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«В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович», - заявил он.

Маршан добавил, что предварительные итоги объявят в 12:00 в воскресенье, 16 февраля.

В президентской гонке участвовали пять кандидатов. Помимо Гунбы и Ардзинбы на пост главы государства претендовали бывший торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Ранее ЦИК республики сообщил, что явка на президентских выборах составила более 55% по состоянию на 18:00, поэтому они состоялись.

Российские представители на выборах в Абхазии в качестве международных наблюдателей не присутствовали.