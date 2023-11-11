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«Либо Зеленский будет вынужден провести президентские выборы, <…> и тогда его сменят, либо, если будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции», - указал он.

Брайен подчеркнул, что Запад осознал неспособность украинской власти привести свою страну к победе. Это подтверждают многочисленные поражения ВСУ и уничтожение дорогостоящей техники.

Поэтому лучшим итогом для Соединенных Штатов и Украины станут переговоры с Россией. В ином случае правительство республики ждет крах.

«Но Зеленский не собирается добровольно уходить, поэтому проблема, как заставить его уйти в отставку, остается нерешенной», - заключил Брайен.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что военные Украины могут свергнуть Зеленского , чтобы завершить конфликт и сохранить имеющиеся у страны территории.