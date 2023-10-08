Второй конвой с гумпомощью от Европы отправился в Донбасс из Франции

Читайте нас в:

Она отметила, что на этот раз участвовали восемь стран и собрать удалось 20 тонн гумпомощи, в том числе инвалидные кресла, больничные койки, медикаменты, одежду, корма для животных. Среди сопровождающих конвоя - европейские волонтеры: трое французов и бельгиец. Гумпомощь доставят в Донецк, Луганск и Мариуполь.

При организации отправки волонтеры столкнулись с рядом сложностей. Вначале не хватило денег на аренду походящей фуры, потом начались проблемы со стороны Эстонии, через которую груз должен был пересечь российскую границу - в стране больше не оформляют таможенные декларации. Активистка заметила, что волонтеры «готовы и к другим препонам» с европейской стороны.

Первый общеевропейский конвой отправился в Донбасс в мае. Тогда в сборе гумпомощи участвовали четыре страны.