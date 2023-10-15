Второй авианосец США направился в сторону Израиля

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По информации телеканала, «Дуайт Эйзенхауэр» 14 октября покинул военно-морскую базу Норфолк и отправился в сторону Израиля. В восточной части Средиземного моря боевой корабль присоединится к американскому авианосцу «Джеральд Форд», прибывшему в регион ранее.

В воскресенье, 8 октября, на фоне нападения боевиков ХАМАС на Израиль, США направили ударную группу авианосца «Джеральд Форд» на восток Средиземного моря. Соответствующее распоряжение отдал глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США таким образом хотят усилить работу по сдерживанию в регионе.

Во вторник, 10 октября, американские СМИ сообщили, что США подготовили для Израиля второй авианосец. По информации журналистов, военный корабль может прибыть к побережью Израиля через две недели.