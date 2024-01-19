19 января 2024, 01:26

Второе за сутки тело нашли на пляже в Турции. Погибшим оказался ребенок

РИА «Новости»
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Останки ребенка нашли на пляже в турецкой провинции Анталья, причем спустя сутки после того, как на том же побережье обнаружили обезглавленное тело взрослого человека. Об этом сообщило государственное агентство Anadolu.

«В полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы в Анталье. Прибывшие на место полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке около 10 лет», - уточнило агентство.

Тело ребенка направили на судмедэкспертизу, чтобы установить обстоятельства смерти.

Ранее житель Индии обезглавил супругу на глазах у сына из-за чашки чая. Ему не понравилось, что она долго готовила напиток.

В конце 2023 года двое иностранцев убили и расчленили жительницу Набережных Челнов. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, один убийца успел покинуть Россию.

Прошлой осенью в Санкт-Петербурге прохожий нашел человеческую руку на дороге. Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалеку в лесополосе обезглавленное туловище без ног.

Турция Смертность Дети
19 января 2024, 01:07
Загадочное существо без головы вынесло на британский берег
Pxhere
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Жительница Великобритании обнаружила останки гигантского морского существа на пляже в графстве Северный Йоркшир. У животного с пятнистым окрасом не было головы и хвоста, сообщило Daily Mail.

По данным издания, 61-летняя Кэролайн Пиндар сначала приняла находку за рыболовные сети или морскую пену. Но потом поняла, что это была огромная туша загадочного морского обитателя, длина которой достигала около пяти метров. Женщина сфотографировала необычную находку и выложила снимки в Сеть.

Специалистам будет сложно идентифицировать существо, так как его нашли без головы и хвоста, а из кожи торчали кости. Руководитель исследовательской группы Роб Дивилл предположил, что найденное британкой существо может быть китом из семейства полосатиковых.

Ранее необычную находку сделали в Антарктиде. Исследователи выловили из воды неизвестное существо с 20 конечностями и телом, напоминающим по форме клубнику.

Великобритания Животные
19 января 2024, 00:30
Подавили GPS-сигнал на половине территории. В Польше испугались российской РЭБ
РИА «Новости»
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Вооруженные силы России подавили сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре, а также в Финляндии и Эстонии. Об этом написало издание Epoznan.

Польские СМИ сообщили, что помехи в работе навигационной системы возникли 17 января. Причем это не первая ситуация за последние дни. Проблемы с GPS возникли не только в Польше, но и в Финляндии и Эстонии.

«По мнению Джона Уайзмана, управляющего сайтом gpsjam.org, это может быть преднамеренная попытка глушения или военные учения», - добавили журналисты.

Авторы статьи отметили, что карта сбоев совпадает с теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, которые находятся в Калининградской области, и связали проблемы с GPS с военными испытаниями РЭБ.

Ранее стало известно, что НАТО проведет у российских границ крупнейшие учения со времен холодной войны. Учения пройдут на следующей неделе в странах Балтии, Германии, Польше, Норвегии и Румынии. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, 1100 боевых машин, в том числе, 133 танка и 533 БМП.

Финляндия Военные учения Военные Россия НАТО Эстония Польша
19 января 2024, 00:16
Провал в памяти привел Байдена к очередному публичному конфузу
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Здоровье и плохая память подвели президента США Джо Байдена во время его публичного выступления в штате Северная Каролина. Американский лидер заявил, что только что сделал совместную фотографию с членом палаты представителей Деборой Росс, которая в это время находилась в Вашингтоне. Видео с конфузом Байдена опубликовал на своей странице в X корреспондент Белого дома издания Today News Africa в Вашингтоне Симон Антеба.

В ходе своего выступления Байден заявил, что хотел бы упомянуть Дебору Росс, как представителя штата Южная Каролина в палате представителей.

«Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», - заявил Байден, вызвав громкий смех зрителей.

После этого президент США поправился и заявил, что все перепутал и конгрессвумен находится в Вашингтоне.

«А могла бы находится здесь», - добавил Байден.

В конце сентября прошлого года память снова подвела президента США Джо Байдена. Он не смог закончить начатую историю , которую уже рассказывал. В ходе своего выступления американский лидер начал повествование о потере своего сына Бо, а потом резко прервал речь и начал вести разговор о том, что хотел написать книгу. Кроме того, что он не договорил журналисты обратили внимание, что Байден уже рассказывал эту же историю за неделю до этого.

США Джо Байден
18 января 2024, 21:25
Зеленский в Давосе запретил украинцам дышать
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинцы во время конфликта не имеют права «просто дышать воздухом». Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», - сказал глава государства в ответ на вопрос об ужесточении мобилизации.

На форуме в Давосе Зеленский отметился несколькими скандальными заявлениями. Он заочно нахамил премьер-министру Китая Ли Цяну.

В СМИ появилась информация, что украинская сторона хотела организовать встречу Зеленского с Ли Цяном, но КНР ответила отказом. Комментируя это, украинский президент заявил, что и не собирался встречаться с китайским премьером, так как это чиновник не его уровня.

На форуме Зеленский также предложил бывшему президенту США Дональду Трампу «сначала думать, а потом говорить». А еще признал, что ресурсов мирового ВПК не хватит на противостояние с Россией.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Россия Китай

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