Второе за сутки тело нашли на пляже в Турции. Погибшим оказался ребенок

Читайте нас в:

«В полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы в Анталье. Прибывшие на место полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке около 10 лет», - уточнило агентство.

Тело ребенка направили на судмедэкспертизу, чтобы установить обстоятельства смерти.

Ранее житель Индии обезглавил супругу на глазах у сына из-за чашки чая. Ему не понравилось, что она долго готовила напиток.

В конце 2023 года двое иностранцев убили и расчленили жительницу Набережных Челнов. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, один убийца успел покинуть Россию.

Прошлой осенью в Санкт-Петербурге прохожий нашел человеческую руку на дороге. Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалеку в лесополосе обезглавленное туловище без ног.