«Вторая пощечина». Байдена дважды унизили на Ближнем Востоке

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Она назвала визит Байдена на Ближний Восток провальным и выразила недоумение по поводу того, что администрация президента США вообще организовала эту поездку. По мнению ван Денски, ее сложно даже назвать визитом, так как король Иордании заранее отказался общаться с американским лидером. Кстати, ранее Абдалла II уже проявил жесткую позицию, заявив, что не примет ни одного беженца из Газы.

Журналистке напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен перед этим восемь часов прождал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.

«[Отказ Аббаса встречаться с Байденом] - это вторая пощечина администрации, и совершенно непонятно, зачем был организован этот визит публичного унижения. Уже было ясно, <…> что это будет провалом», - подчеркнула Анна ван Денски.

Байден собирался встретиться с Абдаллой II, лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и Аббасом накануне в Аммане после визита в Израиль, но поездка в столицу Иордании отменилась после атаки на больницу в Газе. По официальным данным США, четырехсторонняя встреча не состоялась по совместному решению Абдаллы II и Байдена из-за объявленного Аббасом трехдневного траура.