«Всячески оскорбляли». В Грузии напали на корреспондента телеканала «Звезда»

«Митингующие толкнули ее и всячески оскорбляли. Один из них выучил по-русски лишь матерные ругательства и без перерыва их скандировал», - отметили в публикации.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах. Таким образом глава государства отреагировала на решение парламента Грузии одобрить документ, который вызвал массовые протесты в Тбилиси.

По мнению официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз.