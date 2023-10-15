ВСУ признало бессилие перед ударами российских беспилотников
Дефицит систем противовоздушной обороны на балансе украинских войск сделал бесполезным их использование для отражения ударов российских беспилотников. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила представитель оперативного командования ВСУ группировки «Юг» Наталья Гуменюк.
Она подчеркнула, что действующие системы противовоздушной обороны Украины развернуты на разных направлениях, в зависимости от оценки обстановки.
«Противодействовать дронам нецелесообразно средствами ПВО в условиях, когда их не хватает», - заявила Гуменюк.
Ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что власти страны уже обратились к другим государствам с просьбой о предоставлении систем противовоздушной обороны в аренду. При этом он подчеркнул, что согласие они получили только от некоторых стран.
«Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно», - заявил военный.
Также он отказался раскрыть данные, каким из стран разрешили поставки, объяснив, что партнеры не давали согласия на распространение этой информации.