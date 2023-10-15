ВСУ признало бессилие перед ударами российских беспилотников

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Она подчеркнула, что действующие системы противовоздушной обороны Украины развернуты на разных направлениях, в зависимости от оценки обстановки.

«Противодействовать дронам нецелесообразно средствами ПВО в условиях, когда их не хватает», - заявила Гуменюк.

Ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что власти страны уже обратились к другим государствам с просьбой о предоставлении систем противовоздушной обороны в аренду. При этом он подчеркнул, что согласие они получили только от некоторых стран.

«Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно», - заявил военный.

Также он отказался раскрыть данные, каким из стран разрешили поставки, объяснив, что партнеры не давали согласия на распространение этой информации.