ВСУ получат разведсистемы немецкого концерна Rheinmetall
Правительство Германии заказало автоматизированные разведывательные системы SurveilSpire для армии Украины. Концерн Rheinmetall начал поставки, сообщило агентство УНН.
«Заказ для Украины оплатило правительство Германии. Заказы в двузначном диапазоне миллионов евро», - сообщили на предприятии.
Немецкий концерн в сотрудничестве с эстонской компанией DefSecIntel запустил отправку новой партии систем. SurveilSpire смогут передавать видео на мобильные командные пункты по беспроводным каналам связи 4G и Starlink.
Благодаря украинскому конфликту Rheinmetall нарастил прибыль до рекордных объемов. В 2022 году он заработал 754 миллиона евро - почти на треть больше, чем за год до этого. Кроме поставки вооружений он занялся техобслуживанием танков Вооруженных сил Украины, обучением их специалистов и запланировал локализовать производство в этой стране.