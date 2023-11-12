ВСУ подняли в воздух бомбардировщик Су-17 советских времен

Авторы издания предположили, что это единственный имеющийся в распоряжении ВВС Украины Су-17М3 с бортовым номером 64. Его использовали для тренировок летчиков Запорожского авиаремонтного завода.

Не исключено, что Украина получила Су-17 в качестве помощи из Польши, где эти самолеты до сих пор используют.

Серийное производство бомбардировщиков Су-17 началось в СССР в 1969 году. В России его сняли с вооружения в 1998 году, но самолет до сих пор эксплуатируют в Польше, Сирии, Анголе, Вьетнаме и других странах.

По данным Forbes , Воздушным силам Украины также поступил восстановленный вертолет радиационной, химической и биологической разведки Ми-24Р. Винтокрылые машины этого типа использовали при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.