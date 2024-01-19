ВСУ обстреляли собственные позиции под Часовым Яром
Вооруженные силы Украины понесли потери в живой силе и технике из-за «дружественного огня» под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинская реактивная артиллерия обстреляла населенный пункт Богдановка, где находились позиции ВСУ. Ударом уничтожили опорный пункт с личным составом. По предварительным данным, ВСУ лишились мотострелкового отделения с вооружением.
Ранее российские десантники взяли опорный пункт противника под Артемовском. Расчеты РСЗО «Град» ликвидировали группу украинских военных на передовых позициях в этом направлении.
Известно, что в ходе контрнаступления, начавшегося летом 2023 года, ВСУ потеряли порядка 180 единиц западной техники.