19 января 2024, 08:26

ВСУ обстреляли собственные позиции под Часовым Яром

РИА «Новости»
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Вооруженные силы Украины понесли потери в живой силе и технике из-за «дружественного огня» под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинская реактивная артиллерия обстреляла населенный пункт Богдановка, где находились позиции ВСУ. Ударом уничтожили опорный пункт с личным составом. По предварительным данным, ВСУ лишились мотострелкового отделения с вооружением.

Ранее российские десантники взяли опорный пункт противника под Артемовском. Расчеты РСЗО «Град» ликвидировали группу украинских военных на передовых позициях в этом направлении.

Известно, что в ходе контрнаступления, начавшегося летом 2023 года, ВСУ потеряли порядка 180 единиц западной техники.

19 января 2024, 08:29
Госдума рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове
РИА «Новости»
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Депутаты Государственной думы рассмотрят обращение к Франции, в связи с уничтожением наемников из этой страны в зоне специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В среду министерство обороны сообщило, что российские силы точным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове.

«Посла республики в Москве вызвали в МИД в связи с ликвидацией Вооруженными силами более 60 наемников из Франции в Харькове. Обязательно рассмотрим обращение к парламенту этой страны на ближайшем заседании», - написал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что французское законодательство запрещает наемничество.

«Важно понимать, в курсе ли депутаты этой страны, что кто-то отправил боевиков на Украину в нарушение норм закона, - добавил он.

Политик отметил, что в истории отношений России и Франции были разные этапы.

«Было время, когда против нацизма наши деды и прадеды боролись вместе. Но сегодня французские наемники погибают за украинский нацистский режим. Знают ли про это депутаты?» - задался вопросом Володин.

Ранее аналитик Ксавье Моро объяснил молчание властей Франции по поводу гибели соотечественников давлением со стороны НАТО.

Военные Депутаты Россия Франция Харьков
19 января 2024, 07:30
Конгресс США принял резолюцию по предотвращению шатдауна
Pxhere
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Палата представителей американского конгресса приняла резолюцию по продлению финансирования некоторых ведомств Соединенных Штатов до начала марта. Об этом сообщили «Известия».

Проект утвердили в четверг, 18 января. Некоторые правительственные структуры США продолжат получать финансирование до 1 марта. Другой их части выделение средств продлили до 8 марта 2024 года.

Для принятия законопроекта нужно было набрать две трети голосов. В результате поддержали резолюцию 314 конгрессменов. Против высказались 108 законодателей. Проект передадут на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Таим образом в США предотвратили шатдаун - частичное прекращение работы правительства страны. Палате представителей конгресса удалось это сделать меньше чем за двое суток до предстоящей остановки деятельности правительства США.

О договоренностях лидеров обеих палат американского конгресса в середине января сообщала газета Politico. Также Байден заявлял, что в стране удалось достичь соглашения по финансированию правительства. Он отмечал, что договоренности позволят предотвратить «ненужный шатдаун».

США Конгресс США Джо Байден
19 января 2024, 07:22
«Нацист и маккартист». Мадуро пристыдил Милея за выступление в Давосе
РИА «Новости»
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Президент Аргентины Хавьер Милей опозорил свой народ на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Политик выступил с речью, которая раскрыла его нацистские и маккартистские взгляды. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об этом в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец - нет! Нацист и маккартист», - сказал он.

Николас Мадуро посочувствовал аргентинскому народу. По его мнению, речь президента опечалила, возмутила и опозорила граждан этой страны. Политик назвал выступление Хавьера Милея на форуме в Давосе ошибкой.

Аргентинский президент заявил в своей речи об опасности идей коллективизма и социализма для стран Запада. Он призвал поддерживать свободный рыночный капитализм.

Предвыборная кампания Хавьера Милея запомнилась громкими заявлениями. Например, он обещал закрыть Центробанк Аргентины. После избрания регулятор продолжил свою работу.

Саммиты Аргентина Венесуэла Международные отношения
19 января 2024, 03:06
Странные пятна на руке Трампа стали поводом для слухов
РИА «Новости»
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Пятна на руке кандидата в президенты США Дональда Трампа заметили во время его встречи со сторонниками. После этого появились слухи о проблемах со здоровьем у политика, сообщил Telegram-канал Bild на русском.

«Накануне во время приветствия сторонников Дональд Трамп помахал им рукой. На ладони экс-президента США оказались видны красные пятна», - указали в публикации.

По мнению бывшего советника президента Билла Клинтона Джеймса Карвилла, «они выглядят как сифилис». Пользователи соцсетей предположили, что Трамп мог получить ожоги или испачкаться.

Врач-уролог Сергей Ильин в беседе с Пятым каналом объяснил, может ли это сигнализировать об инфекционном заболевании. Специалист напомнил, что симптомы сифилиса сильно зависят от стадии.

«Если это первичный сифилис, то он проявляется в том месте, где было внедрение возбудителя, там, где был контакт с кровью. По поводу вот этих изменений кожи, это совершенно не характеризует, что это сифилис», - сказал он.

Больше вопросов у граждан США к президенту Джо Байдену, который часто делает оговорки и путается в публичных речах. Ранее он заявил, что Россия должна прекратить «атаки на российские территории».

США Дональд Трамп Джо Байден

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