18 февраля 2024, 08:27

ВСУ могли сбить Ил-76 с украинскими пленными под давлением британских советников

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В гибели украинских военнопленных и экипажа российского Ил-76, который ВСУ сбили в Белгородской области, виновны британские военные советники Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве», - поделился собеседник.

Он также указал, что ВСУ не провели дополнительную проверку данных о движении судов над регионом.

ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет 24 января ракетой, выпущенной из комплекса Patriot с подконтрольной Киеву территории. Все находившиеся на борту погибли.

Россия предложила международным организациям провести расследование. Однако даже в ООН решили «держаться подальше» от катастрофы.

Великобритания Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
18 февраля 2024, 09:09
Попытку проведения неонацистского марша пресекли в Болгарии
Pixabay
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Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии. Об этом сообщило издание Sofia Globe.

По информации источника, в пятницу, 16 февраля, группа людей начала собираться для проведения факельного шествия в центре города. При этом местный муниципалитет не давал им разрешения на организацию массового мероприятия.

По распоряжению мэра Софии Васила Терзиева полицейские прибыли на место и заблокировали марш. Организаторы хотели посвятить шествие Христо Лукову, который возглавлял неонацистский Союз национальных легионов в Болгарии в 1930-1940-х годах. Несмотря на широкое возмущение общественности, сторонники движения стараются проводить подобные марши каждый год.

В первый день 2024 года шествие в честь идеолога нацизма на Украине и лидера УПА* и ОУН* Степана Бандеры прошло в Одессе. Всего на националистическое мероприятие пришли 15 человек.

*Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) - запрещенные в России экстремистские организации.

Болгария Полиция
18 февраля 2024, 08:39
МИД Британии предупредил о возможности новых индивидуальных санкций против России
РИА «Новости»
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Британские власти рассмотрят возможность введения индивидуальных санкций после смерти Алексея Навального. Об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон. Его слова передал телеканал Sky News.

«Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это, и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять», - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Лондон не намерен объявлять о них заранее.

В пятницу, 16 февраля, Навальному стало плохо во время прогулки в исправительной колонии №3. Он скоропостижно скончался. Сотрудники Следственного комитета начали проверку.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна ответить на вопросы из-за смерти Навального. В МИД РФ напомнили, что результатов экспертизы смерти Навального еще нет, но западные чиновники уже сделали какие-то выводы и огульные обвинения против РФ.

Великобритания Дмитрий Песков Санкции МИД РФ Алексей Навальный
18 февраля 2024, 07:39
Трамп указал на превращение США в страну третьего мира
РИА «Новости»
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Наплыв мигрантов через границу с Мексикой и высокая коррумпированность судебной системы начали превращать США в страну третьего мира. Об этом на митинге перед сторонниками в Мичигане заявил бывший президент Дональд Трамп.

Трамп отметил, что если его судебное преследование не отменят, то в дальнейшем с США никто не захочет вести дел.

«Мы просто превратимся в страну третьего мира. На самом деле, мы уже стали ей во многих вещах, просто посмотрите на нашу границу на юге», - сказал он.

Бывший президент добавил, что намерен обжаловать судебное решение, которое признало его виновным в мошенничестве в процедуре оценки активов Trump Organization и обязало выплатить более 330 миллионов долларов в качестве штрафа.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Трамп находится под контролем фашистов и является угрозой для американской демократии.

США Дональд Трамп
18 февраля 2024, 05:29
«Самый низкий IQ». Трамп высказался об интеллекте Байдена
РИА «Новости»
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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что у его преемника, Джо Байдена, оказался самый низкий коэффициент интеллекта из всех лидеров США. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Он человек с очень низким IQ, наш президент», - заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Мичиган.

Трамп добавил, что готов поспорить на то, что за всю историю Америки не было президента с настолько низким показателем интеллекта. Он считает Байдена «некомпетентным для своей должности» лицом. Трамп также напомнил о проблемах своего преемника, связанных с ориентацией в пространстве.

Ранее Байден грубо оговорился , отвечая на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти во время выступления перед нацией. Он назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.

В начале 2023 года Байден не смог самостоятельно подняться на сцену. В Сети появились кадры, где американского лидера вывела за руку его супруга Джилл.

США Дональд Трамп Джо Байден

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