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«Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве», - поделился собеседник.

Он также указал, что ВСУ не провели дополнительную проверку данных о движении судов над регионом.

ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет 24 января ракетой, выпущенной из комплекса Patriot с подконтрольной Киеву территории. Все находившиеся на борту погибли.

Россия предложила международным организациям провести расследование. Однако даже в ООН решили «держаться подальше» от катастрофы.