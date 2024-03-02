ВСУ могли атаковать жилые в Петербурге с территорий стран НАТО

По его словам, Запад будет активно вовлекать в антироссийскую деятельность страны Прибалтики, Швецию и Финляндию.

«Территория этих государств, а также более давних членов НАТО - например, Дании или Норвегии - вполне может использоваться в качестве базы для атак на российскую инфраструктуру», - заявил эксперт.

Сипров добавил, что это не единственная версия того, почему дроны ВСУ все же достигают своих целей. Он напомнил про атаки БПЛА, которым подверглись город Дзержинск в Нижегородской области и база дальней авиации в городе Энгельс в Саратовской области.

По его словам, сейчас ведутся активные работы по повышению дальности действия дронов, причем их технические характеристики улучшаются буквально на глазах.

При этом политолог считает, что в ближайшее время появятся новые высокотехнологичные средства по противодействию ударным БПЛА, причем такие же дешевые и эффективные.

Ранее российское Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Ленинградской областью.