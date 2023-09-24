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«Дискуссии о фундаментальных изменениях институционального баланса могут вызвать большие разногласия в Европейском союзе», - сказал он.

Увеличение числа членов приведет к неизбежным проблемам при принятии решений, касающихся внешней политики и бюджета. Баррозу посоветовал союзу не идти на радикальные меры, а заняться важными вопросами.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что расширение Евросоюза может наступить быстрее, чем кажется. Она добавила, что союз способен быстро принимать решение. Эта ситуация не должна измениться, когда численность стран-участниц превысит три десятка.

В ЕС вступят 10 новых стран , союз готовится принять Западные Балканы и Украину. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что присоединение последней положит конец «сонной сиесте» в вопросе расширения организации. Он также отметил, что ждет «результатов» украинского конфликта.