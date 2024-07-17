17 июля 2024, 07:24

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО признали ошибкой

РИА «Новости»
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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало ошибкой. Такое мнение выразила полковник армии США в отставке, бывший чиновник госдепа Энн Райт в интервью финской газете Iltalehti.

«Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами», - указала она.

По ее мнению, нейтральные государства нужны, чтобы другие страны и организации могли вести диалог при конфликтах. НАТО же, как заметила Райт, принимает активное участие в войнах и намеренно их разжигает. В качестве примера она привела ситуацию с расширением Североатлантического альянса на восток и проведением учений рядом с восточной российской границей.

Американский сенатор Рэнд Пол назвал обещание блока предоставить членство Украине наихудшим из возможных решений. Он заметил, что эта тема только стимулирует Россию к продолжению конфликта.

США Финляндия Швеция Госдеп США НАТО
17 июля 2024, 02:48
Захарова уличила Запад в лицемерии после заседания СБ ОНН
РИА «Новости»
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Западные дипломаты проявили лицемерие, когда заявили о невмешательстве во внутренние дела других государств со ссылкой на международное право. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала «Известиям».

«Весь мир понимает, что-то, что они произносят - абсолютное лицемерие, а порой просто вранье», - отметила дипломат, прокомментировав заявления постпредов Совбеза ООН от Великобритании, США и Франции.

Британский, американский и французский представители ранее заявили, что в соответствии с международным правом нельзя вмешиваться во внутренние дела других государств, «становиться агрессором». Захарова же напомнила о событиях в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии, а также про нынешний украинский конфликт, где эта тройка стран успела отметиться вторжениями.

Российский дипломат подчеркнула, что мировая общественность понимает, кто ответственен за дестабилизацию международных отношений в последние десятилетия, поэтому отрицает обвинения Запада в адрес России из-за ситуации на Украине.

Ранее Захарова высмеяла экстренный брифинг Секретной службы США, сравнив позы сотрудников со «стенкой для штрафных ударов».

Дипломатия Мария Захарова Запад МИД РФ ООН
17 июля 2024, 02:36
Медведев рассказал, когда Россия могла войти в НАТО
РИА «Новости»
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Российская Федерация могла вступить в НАТО после распада СССР, такой сценарий был вполне реализуем. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал в интервью сайту aif.ru.

«После распада Советского Союза Россия взяла курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО рассматривалось как один из сценариев развития событий», - сказал он.

При этом Медведев отметил, что тогда шанс упустили. Произошли события в Югославии и бомбардировка Белграда, которые «окончательно развеяли былые иллюзии».

По словам зампреда Совбеза, Россию бы в любом случае не приняли в Североатлантический альянс.

Во время интервью Медведев заявил, что Россия не угрожает безопасности НАТО , но все его попытки продвигать свои «шкурные интересы» рядом с российскими границы чреваты адекватным ответом.

Дмитрий Медведев Россия Запад НАТО
17 июля 2024, 02:12
Тушу редчайшего кита-ремнезуба выбросило на пляж в Новой Зеландии
Freepik
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В Новой Зеландии на берег Отаго выбросился редчайший в мире кит — вид южноамериканского ремнезуба. Об этом сообщили на сайте Департамента охраны природы (DOC).

Этот вид представляет интерес для научных исследований, так как ранее не был широко изучен. По словам представителей Службы охраны природы Новой Зеландии, за всю историю было зарегистрировано только шесть таких экземпляров.

Выброшенная туша кита оказалась не повреждена. Ученые планируют ее препарировать и изучить. Тушу поместили в холодильный ангар, чтобы сохранить останки до принятия решения о дальнейших шагах. Образцы ДНК отправили в Оклендский университет.

Ранее на Курильских островах выбросило тушу 20-метрового полосатого кита. Причина его гибели неизвестна, но в районе глаза имеется свежая рана.

До этого в Баренцевом море в сетях запутался краснокнижный горбатый кит , штаб по спасению которого лично возглавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Это оказался детеныш, которого при приближении спасателей прикрывала собой мать.

В Новой Зеландии на берег Отаго выбросился редчайший в мире кит - вид южноамериканского ремнезуба. Об этом сообщили на сайте Департамента охраны природы (DOC).

Исследования Животные Новая Зеландия
17 июля 2024, 02:08
Появились новые кадры покушения на Трампа с другой стороны трибуны
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На новых видеокадрах покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа показали момент, когда политика окружили агенты секретной службы, сбивав с него обувь. Сделанную с обратной стороны сцены запись получил телеканал WBEN.

Судя по видео, спустя несколько мгновений после попадания пули, сотрудники секретной службы нависли над Трампом, защищая от обстрела. Один из агентов сбросил обувь экс-главы Белого дома со сцены, а тот потом встал с криком: «Дайте мне мои туфли!».

Также с ракурса с обратной стороны сцены показали эпизод, как агенты выводили растрепанного Трампа со сцены. В какой-то момент они ненадолго остановились, чтобы политик поднял вверх кулак.

Далее на кадрах крупным планом продемонстрировали эпизод, как Трампа уводили, а участники митинга громко скандировали «США!» и аплодировали.

Бывший президент США Дональд Трамп оказался под огнем во время предвыборного митинга политика в округе Батлер. Он получил только ранение уха. Подозреваемого в покушении ликвидировали снайперы.

США Видео Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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