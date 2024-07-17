«Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами», - указала она.

По ее мнению, нейтральные государства нужны, чтобы другие страны и организации могли вести диалог при конфликтах. НАТО же, как заметила Райт, принимает активное участие в войнах и намеренно их разжигает. В качестве примера она привела ситуацию с расширением Североатлантического альянса на восток и проведением учений рядом с восточной российской границей.

Американский сенатор Рэнд Пол назвал обещание блока предоставить членство Украине наихудшим из возможных решений. Он заметил, что эта тема только стимулирует Россию к продолжению конфликта.