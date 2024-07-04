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Далее - его прямая речь.

О подписании документов по вступлению Белоруссии в ШОС на саммите в Астане объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пояснил, что новая страна-участница выполнила все необходимые процедуры для вступления в организацию.

ШОС - это, прежде всего, партнерство независимых государств, которые добиваются выполнения собственных национальных интересов без ущерба другим участникам.

Поэтому участие президента России Владимира Путина в этом саммите подтвердило важность этой организации продолжающемся влиянии России и ее партнеров на международном пространстве.

Прием Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества говорит о победе замыслов президента России Владимира Путина и его союзников против доминирования глобального Запада.

Россия вместе с Китаем продолжили брать под свой протекторат многие страны, которых привлекли выгодным сотрудничеством на равных условиях. Это выгодно отличает ШОС от многих западных организаций, где участникам навязывают различные условия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прием Белоруссии в ШОС позволит Союзному государству выступать основным заявителем во многих международных процессах.

Президент Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств - членов ШОС заявил, что многие международные организации и страны объявили о желании вступить в диалог и сотрудничество с организацией. Глава государства предложил рассмотреть все их заявки.