Вступивший в должность президента Финляндии Стубб объявил о новой эре для страны

Начало своего правления Стубб назвал новой эрой в истории страны. Он напомнил, что теперь Финляндия стала членом НАТО, чем окончательно доказала, что она западная страна. Глава государства добавил, что под его руководством внешняя политика станет опираться на демократические ценности, верховенство закона и права человека.

В ходе общения с журналистами на своей первой пресс-конференции в качестве президента Стубб ответил на вопрос, готов ли он изменить законодательство страны, запрещающее размещение ядерного оружия.

«В Финляндии должны быть реальные средства ядерного сдерживания, и это то, что у нас есть, потому что НАТО практически дает нам три средства сдерживания благодаря нашему членству - солдат, ракеты и средства ядерного сдерживания США», - заявил он.

На посту президента Финляндии Александр Стубб сменил Саули Ниинисте, который занимал этот пост 12 лет.

После победы на президентских выборов новый глава государства заявил, что Финляндия не станет поддерживать отношения с Россией до окончания спецоперации. Отвечая на вопрос о поддержке Украины, Стубб заметил, что продолжит линию своего предшественника.