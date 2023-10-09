Встречу по Украине в Турции запланировали на последнюю декаду октября — СМИ
Встреча по Украине должна пройти в Турции, по предварительным данным, в последней декаде октября. Сейчас стороны согласовывают все детали. Об этом РИА «Новости» сообщил дипломатический источник из Анкары.
«Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», - рассказал он.
Переговоры по Украине прошли в конце июня 2023 года в Копенгагене. В мероприятии участвовали страны «Большой семерки», некоторые представители БРИКС и украинская сторона. Тогда политики обсудили возможности выполнения так называемой «формулы мира» президента Владимира Зеленского.
Его предложение российские власти сочли оторванным от реальности. После этого встреча по Украине прошла в Джидде. Россия не раз заявляла о своей готовности начать переговоры, но киевский режим отказывается от них.