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«Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», - рассказал он.

Переговоры по Украине прошли в конце июня 2023 года в Копенгагене. В мероприятии участвовали страны «Большой семерки», некоторые представители БРИКС и украинская сторона. Тогда политики обсудили возможности выполнения так называемой «формулы мира» президента Владимира Зеленского.

Его предложение российские власти сочли оторванным от реальности. После этого встреча по Украине прошла в Джидде. Россия не раз заявляла о своей готовности начать переговоры, но киевский режим отказывается от них.