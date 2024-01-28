«Нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Гросси собирается приехать в Россию для межведомственных консультаций по вопросам безопасности Запорожской АЭС. Перед этим гендиректор МАГАТЭ должен посетить саму атомную электростанцию.

Ранее Захарова раскритиковала Гросси за замалчивание аспектов об оружии с обедненным ураном. Она напомнила, что этот тяжелый металл крайне опасен для человека и окружающей среды.