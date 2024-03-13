13 марта 2024, 12:09

Встреча спустя 4 года. Кто оказался на коне в ходе праймериз в США

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Действующий глава Белого дома Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп набрали «магическое число» партийных делегатов, сообщил The Washington Post. Это позволило им официально выдвинуться на президентские выборы от Демократической и Республиканской партий. Фактически на этом праймериз закончились. Другие кандидаты от республиканцев и демократов могут появиться только в случае кончины Байдена или Трампа, рассказал «360» американист Малек Дудаков.

Неявкой на выборы может послужить только смерть Я думаю, что крайне маловероятно, что кого-то другого мы увидим на этих выборах в виде кандидатов от демократов и республиканцев. То есть это может случиться только в случае физической смерти Байдена или Трампа, чего тоже на самом деле исключать нельзя, учитывая, что они оба глубоко возрастные кандидаты. Байдену - 81 год. Трампу - 78, будет 79 лет.

Но если такого форс-мажора не будет, они, скорее всего, будут основными кандидатами и кто-то из них победит.

На текущий момент Трамп является фаворитом президентской гонки. Он обходит Байдена в большинстве последних опросов. И я думаю, что если бы выборы прошли в ближайший вторник, то Трамп бы победил. Но другое дело, что до выборов еще восемь месяцев. Потому многое может поменяться, и ситуация для Байдена может слегка выпрямиться. Но прямо сейчас он, скорее всего, является аутсайдером нынешней президентской гонки.

Далее - его прямая речь.

Праймериз де-факто закончились Это было ожидаемым событием. Что и у Байдена, и у Трампа де-факто не осталось вменяемых конкурентов на праймериз. Поэтому дело времени было то, что они достигнут нужного количества делегатов. А именно больше половины делегатов для того, чтобы уже официально победить на своих партийных праймериз.

Нужно понимать, что голосование в Соединенных Штатах будет продолжаться до июня. То есть достаточно долго. Но на текущий момент де-факто праймериз закончились. И Байден, и Трамп будут кандидатами от своих партий на выборах.

Впервые с 1956 года в Америке будет реванш. То есть в 2020 году эти же кандидаты представляли свои партии. И теперь и Байден, и Трамп снова будут представлять партии. Дело для американской политики нетипичное.

Другое дело, что в отличие от 2020 года сейчас ситуация другая. Потому что тогда была пандемия, кризис. И за все эти проблемы отвечал Трамп.

Дональд Трамп Кризис Выборы президента США Джо Байден Выборы
13 марта 2024, 12:34
Китай взволновали слова Путина о ядерном оружии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ядерные державы обязаны обеспечивать мировую стабильность и принимать меры для снятия напряженности. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили его прокомментировать заявление президента России Владимира Путина в интервью Дмитрию Киселеву о ядерном оружии. Ван Вэньбинь напомнил, что в начале 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о необходимости предотвратить ядерную войну, потому что никто не выйдет из нее победителем.

«В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что Россия готова к конфликту. По его словам, ядерная триада страны превзошла американскую - одну из двух сильнейших в мире.

Ядерное оружие Владимир Путин Китай
13 марта 2024, 12:15
Клинтон обвинила голосовавших за Трампа в симпатиях к Путину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший государственный секретарь США Хилари Клинтон обвинила сторонников экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в симпатии к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

« С каждым днем это становится все яснее: голосование за Трампа - это голосование за команду Путина», - высказалась экс-госсекретарь.

Таким образом Клинтон отреагировала на заявление венгерского премьера Виктора Орбана. Недавно он напомнил, что Трамп обещал не предоставлять финансовую помощь Украине в случае победы на президентских выборах в США. При этом Орбан уточнил, что без американского финансирования Евросоюз не сможет поддерживать конфликт, после чего он закончится.

Трамп и действующий президент США Джо Байден набрали нужное число мандатов для выдвижения от партий демократов и республиканцев на выборы президента. Голосование состоится в ноябре.

США Дональд Трамп Евросоюз Владимир Путин Выборы президента США
13 марта 2024, 12:03
Маск отреагировал на слова Путина о ядерном оружии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Россия может применить ядерное оружие, если возникнет экзистенциальная угроза. Такое мнение выразил президент Владимир Путин. Американский бизнесмен Илон Маск согласился с позицией российского лидера.

«Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой», - написало издание Zerohedge.

Под постом в соцсети Х Маск коротко написал «конечно».

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не угрожала другим государствам. Напротив, российские власти всегда призывали выстраивать отношения, учитывая принципы взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее глава государства напомнил, что Россия обладает современной ядерной триадой , которая превосходит даже американский арсенал ядерного оружия.

Ядерное оружие Россия Илон Маск Владимир Путин
13 марта 2024, 11:56
Реванш состоится. Байден и Трамп набрали мандаты для выдвижения
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Опрос избирателей показал, что действующий президент США Джо Байден и бизнесмен Дональд Трамп получили необходимое количество мандатов для выдвижения от Демократической и Республиканской партий на президентские выборы в ноябре. Об этом сообщила газета The New York Times.

По итогам результатов экзитполов после первичного голосования в штатах Вашингтон, Джорджия, Миссисипи и на Северных Марианских островах Дональд Трамп получил 1228 мандата, что на 13 больше необходимого для выдвижения количества. Джо Байден заручился 2101 мандатами при 1968 минимальных.

Демократ столкнулся с символической оппозицией на праймериз своей партии, что, по словам журналистов, типично для действующего президента. В отличие от него республиканец оставался фаворитом в течение нескольких месяцев.

Джо Байден обошел Дональда Трампа на выборах 2020 года, набрав более 81 миллиона голосов. Республиканец призывал аннулировать результаты из-за бездействия ФБР в скандале вокруг ноутбука Хантера Байдена.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы

Новости по теме