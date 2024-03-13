Встреча спустя 4 года. Кто оказался на коне в ходе праймериз в США

Неявкой на выборы может послужить только смерть Я думаю, что крайне маловероятно, что кого-то другого мы увидим на этих выборах в виде кандидатов от демократов и республиканцев. То есть это может случиться только в случае физической смерти Байдена или Трампа, чего тоже на самом деле исключать нельзя, учитывая, что они оба глубоко возрастные кандидаты. Байдену - 81 год. Трампу - 78, будет 79 лет.

Но если такого форс-мажора не будет, они, скорее всего, будут основными кандидатами и кто-то из них победит.

На текущий момент Трамп является фаворитом президентской гонки. Он обходит Байдена в большинстве последних опросов. И я думаю, что если бы выборы прошли в ближайший вторник, то Трамп бы победил. Но другое дело, что до выборов еще восемь месяцев. Потому многое может поменяться, и ситуация для Байдена может слегка выпрямиться. Но прямо сейчас он, скорее всего, является аутсайдером нынешней президентской гонки.

Далее - его прямая речь.

Праймериз де-факто закончились Это было ожидаемым событием. Что и у Байдена, и у Трампа де-факто не осталось вменяемых конкурентов на праймериз. Поэтому дело времени было то, что они достигнут нужного количества делегатов. А именно больше половины делегатов для того, чтобы уже официально победить на своих партийных праймериз.

Нужно понимать, что голосование в Соединенных Штатах будет продолжаться до июня. То есть достаточно долго. Но на текущий момент де-факто праймериз закончились. И Байден, и Трамп будут кандидатами от своих партий на выборах.

Впервые с 1956 года в Америке будет реванш. То есть в 2020 году эти же кандидаты представляли свои партии. И теперь и Байден, и Трамп снова будут представлять партии. Дело для американской политики нетипичное.

Другое дело, что в отличие от 2020 года сейчас ситуация другая. Потому что тогда была пандемия, кризис. И за все эти проблемы отвечал Трамп.