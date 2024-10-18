Встреча с лидером ХАМАС стала для израильских военных сюрпризом
Ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара стала неожиданностью для израильских солдат. Об этом сообщило The New York Times.
По данным издания, военнослужащие ЦАХАЛ патрулировали местность на юге сектора Газа, когда наткнулись на бойцов ХАМАС. Началась перестрелка.
«Когда пыль осела и солдаты начали обыскивать здание, они нашли тело, имевшее поразительное сходство с тем, кого они не ожидали увидеть, за кем их страна охотилась с 7 октября 2023 года - Яхья Синвар, лидер ХАМАС», - сообщил автор статьи.
Однако, по мнению издания, Израиль на этом не успокоится и продолжит боевые действия, пока полностью не ликвидирует движение.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала кадры последних минут жизни Синвара. Лидера палестинского движения ликвидировал снайпер.