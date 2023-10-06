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Авторы материала отметили, что мероприятие преподносилось как возможность обсудить вопросы урегулирования конфликта между Армений и Азербайджаном, уменьшения напряженности на Балканах, а также решить вопрос безопасности на континенте. Однако саммит не увенчался успехом.

«Саммит, собравший около 50 лидеров Европы, десятки помощников и множество журналистов, закончился провалом», - отметили в публикации.

В издании подчеркнули, что участники встречи не смогли добиться существенного прогресса в вопросах разрешения конфликтов, стоящих на пороге Европы. Это обусловлено в том числе отсутствием таких ключевых игроков, как президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с лидерами ЕС подписал декларацию о признании границ Азербайджана. В документе говорится о приверженности сторон всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.