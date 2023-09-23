Встреча Лаврова с главой МИД Венгрии началась с дружеских шуток

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Как сообщил Telegram-канал «Смотри» , Сийярто также заявил, что было бы хорошо, если бы другие западные политики тоже встретились с Лавровым.

«Тогда, возможно, было бы больше надежды на то, что на Украине наконец-то наступит мир, что <…> человеческие жизни будут спасены», - сказал венгерский министр.

Ранее Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутерришу видеозапись, на которой луганская школьница обращается к организации. Она попросила помочь остановить убийства детей в Донбассе из-за решений украинского руководства, прекратить обстрелы мирных объектов и школ, а также перестать отправлять ВСУ танки и снаряды.