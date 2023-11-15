Встреча Байдена и Си Цзиньпина началась в Сан-Франциско

Байден принимает Си Цзиньпина в поместье Филоли под Сан-Франциско, трансляцию встречи ведут американские телеканалы. После традиционного рукопожатия лидеры двух сверхдержав направились в зал для переговоров.

Американский лидер заявил, что для него «честь и удовольствие» принимать СИ Цзиньпина в Штатах. Байден отметил, что США и КНР должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.

Американские спецслужбы ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи лидеров. Движение транспорта ограничили за 10 километров от имения Филоли, полиция блокирует демонстрантов на трассах.

Си Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что отношения КНР и США являются «самыми важными» в мире. Китай и Штаты не могут поворачиваться спиной друг к другу.