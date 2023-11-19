Вспышку кишечной инфекции зафиксировали в военных училищах Одессы

Пострадавшие курсанты питались в столовых своих училищ. Отравление получили воспитанники заведений в возрасте от 15 до 22 лет. Уголовное дело возбудили из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

В пятницу украинские СМИ сообщали, что в больницу с признаками кишечной инфекции обратили около 100 курсантов военно-морского лицея Одессы. Из них 76 человек госпитализировали.

Ранее Украине предрекли катастрофу из-за вспышки вирусного гепатита А. У большинства жителей страны отсутствует иммунитет к этому заболеванию, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.